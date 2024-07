Mercato Bordeaux : la course aux bonnes affaires pour les clubs

L’annonce est arrivée comme un nouveau coup de massue pour les supporters et amoureux des Girondins de Bordeaux. Après l’annonce de la rétrogradation en National par la DNCG, le club au scapulaire a également annoncé le dépôt de bilan. Le propriétaire du club Gérard Lopez, qui a décidé de ne pas remettre d’argent dans le club, espère repartir à zéro avec ce dépôt de bilan. Et pour redresser la barre financièrement, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a aussi pris une grosse décision : renoncer au statut de club professionnel. «Le club a dû renoncer à demander le maintien de son statut professionnel faute de quoi il aurait dû se présenter à nouveau devant la DNCG avec un budget ne correspondant pas à la réalité à venir du Club, ce qui aurait pu le conduire à des sanctions supplémentaires lourdes. C’est une décision difficile qui anticipe une conséquence inéluctable du processus de restructuration en cours. Si le centre de formation fermera en conséquence, le Club continuera à promouvoir des équipes de jeunes», pouvait-on lire dans le communiqué de Bordeaux ce jeudi.

Cette perte du statut professionnel que le club avait depuis 1937 va donc entraîner la fermeture du centre de formation bordelais, qui a récemment vu sortir Jules Koundé ou encore Aurélien Tchouameni. Mais ce n’est pas tout. Si Gérard Lopez va aussi fermer la section féminine du club pour faire des économies, la perte du statut pro signifie également la rupture unilatérale de tous les contrats professionnels au club. En d’autres termes, tous les joueurs du club ne sont plus sous contrat et sont libres de signer où ils le souhaitent. Et forcément, il y a plusieurs bonnes affaires à saisir chez les Girondins. Certains clubs n’ont d’ailleurs pas perdu de temps ces dernières heures pour contacter certains agents et joueurs.

Le joueur le plus convoité se nomme probablement Mathys Angely. Le jeune défenseur central de tout juste 17 ans a fait ses débuts en professionnel la saison dernière avec Bordeaux en Ligue 2. Capable aussi de jouer en tant que milieu défensif, celui qui a bluffé son monde lors du dernier Euro U17 fait partie des meilleurs joueurs de sa catégorie. Il impressionne par sa sérénité balle au pied et son aisance technique. Et forcément, les clubs se l’arrachent. Avant le dépôt de bilan, Angely qui avait prolongé jusqu’en 2028 il y a quelques jours, était suivi par Liverpool et des clubs français. Il risque de rapidement rebondir. Ce n’est pas la seule bonne affaire à saisir en défense puisque le jeune défenseur Emmanuel Biumla (19 ans) est aussi un joueur en devenir et s’est imposé comme une référence à son poste en Ligue 2 la saison dernière avec un talent indéniable. Formé à Bordeaux également, il était très apprécié d’Albert Riera et risque aussi d’avoir plusieurs propositions rapidement.

Pedro Diaz, un joueur très convoité

Du côté des joueurs expérimentés, le meilleur joueur bordelais reste sans doute Pedro Diaz. Le milieu espagnol, très élégant balle au pied, a réalisé une très belle première saison chez les Girondins (38 matches, 7 buts, 5 passes décisives). Convoité en Ligue 1 et en Liga par Valence notamment, le milieu de 26 ans a une très belle cote sur le marché des transferts. En Ligue 1, il est aussi suivi concrètement et dispose déjà de 2 offres sur la table pour cet été. Il a déjà donné sa priorité à un retour en Espagne. Estimé à plus de 7 millions d’euros, il va donc finalement rejoindre son prochain club librement et risque d’être la très bonne affaire. Même son de cloche pour le capitaine Yoann Barbet qui avait quitté QPR, il y a deux ans, pour revenir dans son club de cœur avec l’objectif de le faire remonter en Ligue 1 malgré des intérêts de clubs français de première division. Du haut de ses 31 ans, et même s’il reste sur une saison moyenne, il pourrait clairement apporter à une équipe en quête d’un défenseur central expérimenté en France ou en Angleterre.

Sur le front de l’attaque, le profil de Zan Vipotnik va rapidement trouver preneur. L’international slovène, qui a débarqué en France pour 3 millions d’euros l’été dernier, a réalisé une première saison très correcte en Ligue 2 (37 matches, 10 buts, 4 passes décisives). Déjà convoité par plusieurs clubs européens, le buteur de 22 ans va aussi vite rebondir. Ses agents travaillent déjà sur sa prochaine destination. Enfin, un joueur comme Jéremy Livolant bien connu des clubs de Ligue 2, a toujours la cote dans l’antichambre du football français. C’est aussi le cas de Vital N’Simba et Gaetan Weissbeck qui ont été libérés par le club ces dernières heures.