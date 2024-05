Monaco - Nantes : Mostafa Mohamed refuse de porter le maillot contre l’homophobie

Dans le cadre de sa campagne de lutte contre l’homophobie, la LFP a envoyé un nouveau message clair lors de cette dernière journée de Ligue 1 et de Ligue 2. Comme chaque année, elle entend mobiliser ses différents acteurs et c’est pour cette raison que tous les joueurs devaient porter ce week-end un maillot spécial, sur lequel figure un logo spécifique et symbole de leur engagement contre l’homophobie.

Mais à l’image de l’année dernière, ce ne sera pas le cas de Mostafa Mohamed. Alors que Nantes se déplace à Monaco ce dimanche (21h00), l’attaquant égyptien a demandé à ne pas jouer la rencontre selon Ouest-France. L’an passé, Mostafa Mohamed avait déjà été au cœur d’une vive polémique pour avoir refusé d’arborer ce maillot. D’après le quotidien régional, c’est pour le même motif que l’avant-centre nantais ne répondra pas à l’appel demain, car aucune raison médicale ne justifiait son absence dans le groupe ces dernières heures. L’an passé, il avait écopé d’une sanction financière de son club.