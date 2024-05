La LFP se mobilise dans la lutte contre l’homophobie

Comme chaque année, la LFP se mobilise pour ses actions dans le cadre de la lutte contre l’homophobie. Et en cette Journée internationale contre l’homophobie, la Ligue a envoyé un message clair en vue de la dernière journée de Ligue 1 et de Ligue 2.

«Dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie, la Ligue de Football Professionnel et les clubs de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT se mobilisent ce week-end lors de la dernière journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT pour adresser un message clair et ferme : Dégageons l’homophobie ! La LFP continue sa grande campagne de lutte contre les discriminations, avec un nouveau volet dédié à la lutte contre l’homophobie. Sept semaines après une mobilisation exceptionnelle lors d’une journée dédiée à la lutte contre le racisme, le football professionnel français se mobilise pour lutter contre l’homophobie de manière totalement inédite sur tous les stades de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT. Sur le terrain, tous les joueurs se mobiliseront avec le port d’un maillot spécial sur lequel figurera un logo spécifique et symbole de leur engagement contre l’homophobie. Par ailleurs, pour marquer l’implication totale des compétitions organisées par la LFP, les badges compétitions Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT changeront eux aussi et passeront en arc-en-ciel.»