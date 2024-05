Brighton annonce le départ de Roberto De Zerbi !

Les spécialistes du football européen avaient déjà remarqué le phénomène à Sassuolo. Après une pige réussie en Ukraine du côté du Shakhtar Donetsk en 2021-2022, le technicien italien a confirmé toutes les attentes placées en lui. Auteur d’une cuvée 2022-2023 remarquable sur le banc des Seagulls, le coach de 44 ans a prouvé qu’il pouvait tenir tête à n’importe quelle équipe de Premier League. S’appuyant sur un jeu méthodique et capable de causer du tort à n’importe quel adversaire, la patte De Zerbi a très vite été scruté de très près. Terminant à la sixième place de l’autre côté de la Manche, la formation du sud de l’Angleterre avait des étoiles plein les yeux.

Pour autant, cette saison a été plus compliquée pour l’institution du Sussex. Malgré une participation historique à l’Europa League, les coéquipiers de Kaoru Mitoma n’ont pas su exister en championnat et pointent à une triste dixième place. En revanche, la cote de Roberto De Zerbi ne s’est pas effondrée. Loin de là. Alors qu’une valse d’entraîneurs se trame cet été, son nom revient souvent au cœur des rumeurs qui le lient à des grandes équipes du Vieux Continent. N’ayant pas l’habitude de s’éterniser au sein des clubs qu’il dirige, l’Italien n’a pas hésité à mettre la pression à ses dirigeants dernièrement. Une manière également de justifier un éventuel départ vers une plus grosse cylindrée.

Le Bayern Munich comme nouvelle étape ?

Ce samedi, un départ n’est plus une éventualité. Sur son site internet, Brighton a effectivement annoncé la fin de sa collaboration avec De Zerbi à l’issue de la saison : «Brighton & Hove Albion a confirmé que l’entraîneur-chef Roberto De Zerbi quitterait le club après le dernier match de Premier League de la saison demain contre Manchester United au stade American Express. De Zerbi, qui a rejoint Brighton en septembre 2022, après le départ de Graham Potter pour Chelsea, a supervisé le meilleur classement du club dans l’élite en 2022/23 et a mené le club aux huitièmes de finale de l’UEFA Europa League plus tôt cette saison.» Le président, Tony Bloom, a déclaré : «Roberto nous a offert deux excellentes saisons de service au cours desquelles il a mené le club vers de nouveaux sommets, notamment notre toute première campagne européenne qui restera longtemps dans la mémoire des fans d’Albion. Nous avons mutuellement convenu de mettre fin au contrat de Roberto à un moment qui conviendra aux deux parties, ce qui nous permettra de planifier la saison prochaine dans les plus brefs délais, et à Roberto suffisamment de temps pour réfléchir à son prochain déménagement et à son avenir. Je suis sûr que nos fans offriront à Roberto et à son équipe un merveilleux et bien mérité à l’Amex avant, pendant et après le match de demain. En attendant, je tiens à remercier Roberto et son équipe pour tout leur travail acharné au cours des deux dernières saisons. Ils quittent tous notre club dans de bonnes conditions et avec nos meilleurs vœux pour la suite.»

De son côté, l’ancien attaquant au parcours modeste a fait part de sa tristesse à l’idée de quitter le club qu’il a propulsé sur le devant de la scène : «je suis très triste de quitter Brighton, mais je suis très fier de ce que mes joueurs et mon équipe ont accompli avec le soutien de tout le monde au club et de nos incroyables fans au cours des deux dernières saisons historiques. Nous avons convenu de mettre fin à mon séjour à Brighton afin que le club et moi puissions continuer à travailler de la manière qui convient le mieux à chacun de nous, en suivant nos propres idées et visions, ainsi que notre travail et nos valeurs humaines. J’ai vraiment apprécié deux années intenses et stimulantes en travaillant en Premier League, notamment en participant à quatre compétitions majeures cette saison. Partir maintenant me donne le temps de faire une pause avant de décider de mes projets futurs.» Dès lors, quel avenir se réserve à Roberto De Zerbi. Lié à Liverpool ou au FC Barcelone par le passé, son destin semble l’envoyer au Bayern Munich. En effet, alors que la situation n’évolue quant à un maintien de Thomas Tuchel, voir Roberto De Zerbi être libre devrait ravir les dirigeants bavarois qui risquent de lancer les grandes manœuvres dans les prochains jours. À en croire la presse allemande, Max Eberl, le directeur sportif munichois, a érigé le coach italien en priorité.