Aston Villa, un mercato de tous les records !

C’est la folie à Villa Park ! Loin de la vague d’incertitude vécue par les clubs français au cours des dernières semaines, Aston Villa dépense à tout-va depuis le début du mercato estival. Un pouvoir d’achat s’expliquant notamment par les droits TV et le contrat actuel de la Premier League estimé à 5,8 milliards d’euros sur trois ans, pour la période 2022-2025. Alors que le futur arrangement permettra aux clubs d’outre-Manche de se répartir 1,95 milliard par an (7,8 milliards d’euros sur quatre ans à partir de la saison 2025-2026), les formations anglaises profitent de cette manne financière extraordinaire pour animer le marché des transferts.

Plus gros acheteur et vendeur de l’été !

Symbole de cette activité outrancière ? La Premier League a déjà acheté pour plus d’un milliard d’euros de joueurs depuis l’ouverture du mercato d’été, soit plus que tout autre championnat. La Serie A émargeant actuellement à 500M€, la Bundesliga à 403,53M€, la Ligue 1 à 293,29M€ et la Liga à 180,44M€. Et parmi les clubs proactifs, comment ne pas citer Aston Villa… En effet, le club basé à Birmingham a d’ores et déjà officialisé les arrivées de Ian Maatsen (44,5M€), Cameron Archer (16,65M€), Jaden Philogene (16M€), Samuel Iling-Junior (14M€), Lewis Dobbin (11,8M€), Enzo Barrenechea (8M€) et Ross Barkley (5,9M€). Mais ce n’est pas tout.

À lire

Moussa Diaby débarque à Al-Ittihad !

Plus récemment, l’écurie entraînée par Unai Emery a également annoncé l’arrivée du milieu de terrain belge, Amadou Onana (22 ans)](https://www.footmercato.net/a6780733914097800493-piste-par-le-psg-amadou-onana-debarque-finalement-a-aston-villa). Un transfert estimé aux alentours des 60M€. Au total, les Villans ont ainsi dépensé près de 180 millions d’euros (176,2M€). Inarrêtable depuis le début du mercato estival, Aston Villa a cependant financé ces nombreuses arrivées par certains départs, là-aussi onéreux. Dernièrement, Douglas Luiz a ainsi rejoint la Juventus Turin contre un chèque de 51,5M€. De son côté, Tim Iroegbunam évolue, lui, désormais sous les couleurs d’Everton (10,7M€). Enfin, Moussa Diaby s’est officiellement envolé du côté d’Al-Ittihad contre un chèque de 60 millions d’euros.

João Félix et Karim Adeyemi comme nouvelles pistes…

Une énième opération offrant aux Villans la perspective de nouveaux renforts… Ces derniers jours, The Guardian affirmait, à ce titre, que le septuple Champion d’Angleterre s’était positionné sur João Félix. Considéré comme un potentiel remplaçant à l’ancien joueur du Bayer Leverkusen, le Portugais de 24 ans - prêté au Barça la saison passée et qui n’a pas réussi à convaincre les dirigeants catalans de le conserver - est très apprécié par Unai Emery qui voit en lui une piste de très haut niveau. En plus du joueur des Colchoneros, la formation présidée par Nassef Sawiris suit également la situation d’un certain… Karim Adeyemi.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 du côté du Borussia Dortmund, l’international allemand (4 sélections, 1 but) sort d’une saison à 5 réalisations et 2 offrandes en 34 matches toutes compétitions confondues. Réputé pour ses qualités techniques et sa vitesse, le natif de Munich serait donc dans le viseur des Lions d’après les dernières informations du Daily Mail. En quête de nouveaux renforts offensifs, les Villans pourraient donc rapidement passer à l’action pour le joueur de 22 ans, estimé à 35 millions de livres sterling par les Marsupiaux (soit plus de 40M€). Vous l’aurez compris, si Aston Villa a déjà explosé les compteurs, les prochaines semaines pourraient réserver de nouvelles surprises du côté de Birmingham. Pour le plus grand bonheur des fans de la Claret & Blue Army…