Pisté par le PSG, Amadou Onana débarque finalement à Aston Villa

C’est un joueur en constante progression depuis son départ du LOSC il y a deux ans et il l’a confirmé à l’Euro. Dans une équipe de Belgique assez terne, Amadou Onana a fait figure d’exception en étant l’une des rares satisfactions de son équipe dans la compétition. Des prestations qui ont finalement confirmé ce qu’il avait montré sur toute la saison du côté d’Everton. Avec les Toffees, le jeune milieu de 22 ans a réalisé une année pleine avec 37 matches pour 3 buts et 1 passe décisive. De quoi forcément taper dans l’œil de plusieurs écuries européennes.

Dans ce sens, nous vous révélions d’ailleurs que le PSG avait sondé le joueur alors que plusieurs clubs de Premier League avaient coché son nom. Et avec un Everton en grosses difficultés financières et qui a besoin de vendre, on s’attendait à un dénouement imminent dans ce dossier. Finalement, le PSG n’est pas allé plus loin pour le milieu belge et c’est Aston Villa qui en a profité. Le club d’Unai Emery, qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine, est rapidement tombé d’accord avec le joueur et Everton.

Onana convaincu par le projet des Villans

Ce lundi, le transfert a enfin été officialisé. « Aston Villa est ravi d’annoncer la signature d’Amadou Onana en provenance d’Everton. Milieu de terrain profond adepte de la rupture du jeu et de la récupération de la possession, Onana rejoint Villa après avoir récemment représenté la Belgique à l’UEFA Euro 2024 » peut-on lire dans le communiqué du club.

Pisté par Manchester United, Arsenal, Newcastle et le PSG, Amadou Onana a donc décidé de rejoindre les Villans qui auront cassé leur tirelire dans ce dossier. Convaincu par le projet sportif et financier, le milieu formé à Hoffenheim va rapporter 60 millions d’euros à Everton. Une somme conséquente qui va permettre au club de souffler un peu. Pour Aston Villa, ce recrutement a de quoi réjouir Unai Emery dans une saison qui va s’annoncer longue pour le club anglais.