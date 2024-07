OM : Benjamin Mendy aperçu à la Commanderie

Presque un mois que Lorient a repris le chemin de l’entraînement, mais Benjamin Mendy n’est toujours pas disponible. Le champion du monde 2018 travaillait en salle ces derniers jours, comme indiqué par son entraîneur Olivier Pantaloni en début de semaine. Sera-t-il encore un joueur de Lorient cette saison, alors que les Merlus évolueront en Ligue 2 ? Le suspense reste entier.

Quoi qu’il en soit, le joueur était de passage à Marseille, et plus précisément à la Commanderie ce jeudi. L’occasion de saluer ses anciens partenaires, et de prendre quelques photos avec des supporters. Ces dernières années, l’ancien Marseillais avait déjà fait quelques apparitions à l’improviste dans les installations de son ancien club.