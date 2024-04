Brighton : Roberto De Zerbi met la pression sur ses dirigeants

Depuis son arrivée en 2022 sur le banc de Brighton, Roberto De Zerbi est loué pour sa qualité de jeu en Premier League. Auteur d’un exercice 2022-2023 flamboyant à la tête des Seagulls avec en prime une qualification historique pour une Coupe d’Europe, le manager italien connaît plus de difficulté cette saison avec le club du Sussex. Or, il n’en demeure pas moins courtisé aux quatre coins de l’Europe. Sur les tablettes du Barça ou encore du Bayern Munich, le coach de 44 ans n’a pas encore tranché concernant son avenir. Toutefois, l’Italien a passé un message à sa direction devant la presse.

«Mon ambition est la même que celle de mes joueurs et des fans. C’est au club de faire en sorte de progresser saison après saison, mercato après mercato, pour avoir une meilleure organisation. Pas moi. Le club est plus important que les entraîneurs, je le sais très bien. Si je ne pense qu’à ma personne, le club ne peut pas s’améliorer, ne peut pas grandir. Je veux être important pour mon club. Aujourd’hui, c’est Brighton, avant c’était le Shakhtar et Sassuolo. Je travaille toujours comme ça et personne ne peut changer ma façon de travailler», a exprimé Roberto De Zerbi à l’issue du nul contre Brentford, mercredi soir.