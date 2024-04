Manchester City : énorme coup dur en vue

La fin de saison de Manchester City pourrait être impactée par ce pépin physique. Vainqueur sur la pelouse de Nottingham Forest (voir le résumé), le champion d’Angleterre en titre a peut-être perdu gros malgré le succès. Sorti à la pause, Ederson a été remplacé par Stefan Ortega pour le second acte. Cela a inquiété le staff et les supporters, et les premiers retours ne sont pas optimistes.

«La blessure d’Ederson ne s’annonce pas bien», a estimé Pep Guardiola sur le gardien brésilien après la rencontre. Touché à l’épaule, le portier de 30 ans a quitté le stade avec une attelle. Le technicien espagnol sera fixé sur la durée d’indisponibilité de son gardien dans les prochaines heures.