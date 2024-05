Tottenham : Ange Postecoglu ne comprend pas les supporters

Plus que jamais, Tottenham est impliqué dans la course au titre en Premier League, alors que le club est 5e du championnat anglais. Les Spurs affrontent Manchester City ce soir, et peuvent retarder le sacre des Skyblues en cas de succès, et même relancer… Arsenal, leur rival éternel. Certains supporters de Tottenham aimeraient même que leur équipe perde ce soir, pour empêcher les Gunners d’être sacrés. Une mentalité désapprouvée par l’entraîneur, Ange Postecolgu, qui a critiqué le choix de ses supporters en conférence de presse hier.

La suite après cette publicité

«Je comprends la rivalité. J’ai participé à l’une des plus grandes rivalités au monde ces dernières années avec le Celtic et les Rangers. Mais je n’ai jamais compris, et je ne comprendrai jamais, que quelqu’un veuille que son équipe perde. Ce n’est pas ce que j’aime dans ce sport», a commenté le technicien grec.