Le Bayern Munich veut s’offrir un grand nom de Premier League

Cet été, Manchester United va tourner une page. Les pensionnaires d’Old Trafford, reboostés par l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe, comptent faire un grand ménage. Celui-ci a d’ailleurs bien commencé puisque le départ de Raphaël Varane en fin de saison a été officialisé ce mardi. Mais le Français ne sera pas le seul à plier bagage puisque les Red Devils veulent se séparer de plusieurs éléments, dont Anthony Martial (en fin de contrat), Casemiro ou encore Antony. Mais ce n’est pas tout. Récemment, la presse britannique a révélé que le capitaine de l’équipe, Bruno Fernandes (29 ans) n’était pas jugé intransférable.

Le Portugais n’exclut aucune option

Recruté pour 55 M€ au mercato d’hiver 2020, l’ancien du Sporting CP a rapidement su mettre toute l’Angleterre à ses pieds. Leader, il a même hérité du brassard. Malgré cela, le milieu n’est pas assuré d’être à Manchester l’an prochain. Interrogé par DAZN récemment, il avait évoqué son avenir. «Je ne pense pas à autre chose pour le moment. Évidemment, cela ne dépend pas que de moi, n’est-ce pas ? Un joueur doit toujours avoir envie d’être ici, mais en même temps, il faut vouloir qu’il reste. Pour le moment, j’ai l’impression qu’il y a cela des deux côtés.»

Il avait ajouté : «je ne pense pas trop à l’avenir, notamment parce que, évidemment, cette saison n’a pas été au niveau que j’espérais, ni individuellement ni collectivement, jusqu’à présent. (…) Donc, si vous voulez que je sois très honnête, si je dois penser à ne pas continuer en Premier League, ce ne sera qu’après l’Euro, car rien ne pourra détourner mon attention de la finale de la FA Cup et l’Euro, car il n’y a rien de plus important que cela pour le moment. (…) Pour être sincère, si je dois penser à continuer ou non en Premier League, ce sera après le Championnat d’Europe.»

Le Bayern Munich le veut

Le Portugais veut donc finir la saison tranquillement en club et passer un Euro 2024 paisible avant de se pencher sur son avenir. Pourtant, il est déjà question de son futur depuis quelques mois. Lié à Al-Hilal en Arabie saoudite au mois de février dernier, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 intéresse toujours la Saudi Pro League, comme l’a précisé le Telegraph ce matin. Selon nos informations, le FC Barcelone a aussi un œil sur lui. Mais aucune proposition n’a été faite aux Anglais. Mais une offre pourrait arriver durant les prochaines semaines en provenance de l’Allemagne.

The Independent révèle que le Bayern Munich, qui souhaite apporter du sang neuf au milieu de terrain, a craqué pour Bruno Fernandes. Son profil et sa grande ambition sont des qualités très appréciées par la direction, mais aussi par Thomas Tuchel. Sur le départ, l’Allemand pourrait peut-être rester en Bavière. Concernant Manchester United, la porte n’est pas fermée pour le footballeur lusitanien, qui est l’un des meilleurs transferts de ces dernières années. Mais l’opportunité de le vendre à un prix intéressant risque de ne pas se reproduire puisqu’il ne lui reste que deux ans de contrat et une prolongation n’est pas à l’ordre du jour. Les Allemands, qui visent un nouveau grand nom de Premier League après Sadio Mané puis Harry Kane, veulent s’engouffrer dans la brèche et signer un joueur talentueux et de caractère, dont la valeur est estimée à 70 M€.