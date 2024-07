Bayern Munich : Noussair Mazraoui pas emballé par West Ham

Il y a quelques jours, nous vous révélions que le Bayern Munich et Noussair Mazraoui avaient convenu d’un départ cet été. Le latéral droit marocain reste un joueur très intéressant sur son couloir droit et n’a pas manqué d’intérêts. Mais un club est passé véritablement à l’action comme l’a révélé la presse anglaise et allemande : West Ham. Les Hammers ont rapidement trouvé un accord avec le Bayern Munich pour un transfert estimé à 19 millions d’euros avec bonus. Et si le joueur a un accord verbal avec West Ham, le transfert n’est pas bouclé, loin de là.

Selon nos informations, l’international marocain ne veut pas rejoindre West Ham et souhaite temporiser un peu en attendant d’autres offres. Le joueur espère surtout que Manchester United, intéressé depuis le début, va passer à l’action. Tout comme la Juventus qui a entamé sa reconstruction et qui cherche à se renforcer en défense. Ces deux destinations séduisent bien plus le Marocain. Mais pour que cela avance, Manchester United devrait vendre Wan-Bissaka et la Juventus doit se séparer de quelques joueurs. De quoi rendre ce dossier complexe même si les Red Devils sont désormais la priorité du joueur et que des négociations concrètes ont débuté.