Indice UEFA : la France termine fort et revient sur l’Allemagne !

Mais qui peut arrêter le PSG cette saison ? Visiblement personne en Ligue 1 puisque le club de la capitale est déjà champion à 6 journées de la fin. Mais en Ligue des Champions ce n’est guère différent. Avec 7 victoires sur les 8 derniers matches joués, il est bon de souligner que la bande à Luis Enrique est pour beaucoup dans le joli redressement opéré par la France à l’indice UEFA.

Face à Aston Villa et malgré une ouverture du score concédée, le PSG s’est finalement imposé 3-1 avec la manière et peut désormais aborder avec beaucoup de sérénité le match retour à Villa Park. Grâce aux points récoltés par le tout frais Champion de L1 2025, la France grignote petit à petit son retard face à l’Allemagne, bien aidé aussi par la belle épopée de l’OL en Ligue Europa qui peut rêver d’un exploit à Old Trafford malgré son match nul 2-2 au Groupama Stadium face à Manchester United ce jeudi soir.

La France grignote son retard sur l’Allemagne

Et le meilleur est peut-être à venir puisque notre voisin d’outre-Rhin est en bien mauvaise posture. Après sa lourde défaite 4-0 à Barcelone, Dortmund est déjà passé à autre chose tandis que le Bayern est en ballottage défavorable après sa défaite à domicile face à l’Inter Milan (1-2). Il ne pourrait bientôt n’avoir que l’Eintracht Francfort encore en lice. Mais il faudra que la formation d’Hugo Ekitike, qui a réalisé un bon nul à Tottenham (1-1), l’emporte à domicile pour se qualifier.

Si cela s’avère anecdotique pour le classement sur la saison en cours, il pourrait en être autrement sur le classement sur cinq ans qui va voir la saison 2020-21 s’effacer fin mai. Une année très défavorable pour la France qui n’avait marqué que 7,916 points contre 15,214 pour l’Allemagne. Dès l’entame de la saison 2025-26, l’écart entre la France et l’Allemagne sera donc réduit de 7,298 points. Et si la saison se terminait aujourd’hui, l’écart ne serait plus que de 6,851 points contre 14,149 actuellement…

Dans le reste du classement de l’indice qui a tout de même son importance, notamment concernant l’obtention des deux places bonus en Ligue des Champions accordées aux deux pays ayant le meilleur indice UEFA sur la saison en cours, l’Angleterre est quasi assurée de terminer à la première place sur la saison 2024-25. Cela lui assure d’ores et déjà une cinquième place qualificative en C1. Pour la deuxième place, l’Espagne (22,392 points) est très bien partie puisqu’elle bénéficie d’un net avantage sur l’Italie (20,437).

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2024/25 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 11/04/2025 :

-1. Angleterre 25,107 points (5/7)

-2. Espagne 22,392 points (6/7)

-3. Italie 20,437 points (3/8)

-4. Allemagne 18,046 points (3/8)

-5. France 16,642 points (2/7)

-6. Portugal 16,250 points (0/5)

-7. Belgique 15,650 points (0/5)

-8. Pays-Bas 15,250 points (0/6)

-9. Grèce 12,687 points (2/4)

-10. Norvège 11,562 points (1/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2020 et 2025) :

-1. Angleterre 110,839 points

-2. Italie 95,793 points

-3. Espagne 92,953 points

-4. Allemagne 85,956 points

-5. France 71,807 points

-6. Pays-Bas 67,150 points

-7. Portugal 62,266 points

-8. Belgique 56,850 points

-9. Rep.Tchèque 44,100 points

-10. Turquie 43,900 points