OL - Manchester United : André Onana devient la risée de toute l’Angleterre

Les paroles et les actes. En début de semaine, André Onana (29 ans) a beaucoup parlé de l’OL et de la rencontre à venir en Ligue Europa. Mais le Camerounais n’a pas mâché ses mots. Certains estiment qu’il a été honnête et qu’il a dit ce qu’il pensait réellement dans un milieu où les joueurs prennent parfois un peu trop de pincettes. D’autres, comme Nemanja Matic qui a dit qu’il est l’un des pires gardiens de Manchester United; jugent qu’il aurait mieux fait de se taire. Il faut dire qu’il n’y a pas été de main morte puisqu’il a assuré que les Red Devils étaient «bien meilleurs» que les Gones.

Des déclarations qui ont provoqué de nombreuses réactions hostiles à son égard. Ancien du club, Paul Scholes n’a pas compris la sortie coup de poing du gardien. «Je ne pense pas que c’est quelque chose que j’aurais fait ou que nous aurions fait en tant qu’équipe, essayer de provoquer une équipe en disant que vous êtes meilleur qu’eux n’est pas quelque chose de très sage. Ils doivent être performants maintenant. On sait ce qui a été dit, et je pense que Matic a réagi un peu trop agressivement à son égard. Mais ça ne me dérange pas qu’il y ait un peu de tension entre les deux équipes. Ça va arriver en match.»

Un enfer à Lyon

Si Ruben Amorim a tenté d’éteindre le feu provoqué par son joueur en conférence de presse avant le match, les supporters lyonnais, eux, n’ont pas oublié ses propos. Ainsi, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et de l’Inter Milan a été accueilli au Groupama Stadium par des sifflets, des insultes et des gestes vulgaires. C’est dans ce stade hostile que tout le monde attendait de voir si ses actes rejoindraient sa parole et donc s’il prouverait que MU est une équipe bien supérieure à Lyon. Cela n’a pas forcément été le cas hier soir. Il y a eu match entre les deux formations qui se sont quittées sur un nul (2-2).

Onana, lui, a réalisé une meilleure sortie dans la presse que sur le terrain. Il a été coupable d’une erreur sur le premier but de Thiago Almada avant de céder face à Rayan Cherki en fin de match alors que son équipe menait 2-1. Après le match, Leny Yoro et Ruben Amorim ont bien tenté de le défendre. Mais la presse, elle, a choisi l’autre camp. Celui où siègent ceux qui critiquent le portier de Manchester United. Et ils sont nombreux. Outre les fans de l’OL et les joueurs lyonnais qui ont répondu aux tacles du portier hier soir, les médias anglais ont aussi déchiré André Onana hier soir.

La presse anglaise le fracasse

Dans le Manchester Evening News, qui parle d’un «mauvais match» du joueur, on peut lire à son sujet : «il aurait dû être irréprochable, mais il a été fautif sur le but de Thiago Almada sur coup franc. Il s’est encore raté sur l’égalisation dans le temps additionnel, privant ainsi Manchester United de la victoire.» De son côté, le Daily Mail a écrit : «au final, Manchester United n’a pas été beaucoup plus fort que Lyon, comme l’avait suggéré André Onana. Mais ils ont été suffisamment forts pour obtenir un match nul ici en France, ce qui pourrait leur permettre d’atteindre les demi-finales de la Ligue Europa la semaine prochaine.»

Le média anglais poursuit : «ce fut une soirée embarrassante pour Onana. En proie à une altercation publique avec l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Nemanja Matic, avant cette rencontre, il a été responsable de l’ouverture du score de Lyon sur un coup franc de Thiago Almada en milieu de première période, puis a commis une nouvelle erreur lorsque Rayan Cherki a égalisé à la dernière minute dans le temps additionnel.» The Sun, qui parle du «Drame Onana», a rebaptisé le joueur «Calamity Onana».

«Calamity Onana»

La tabloïd a développé ensuite : «Calamity André Onana donne raison à Matic avec deux erreurs alors que le but à la dernière seconde prive les Red Devils d’une grande victoire (…) On aurait pu imaginer que le numéro un des Red Devils allait faire un gros match après son incroyable guerre verbale avec Nemanja Matic à la veille du match (…) Matic a le dernier mot après que l’erreur d’Onana ait privé United d’une victoire cruciale en match aller de la Ligue Europa.» De son côté, le Daily Express lui a donné la note de 3 et a précisé : «il a eu l’occasion de faire taire ses détracteurs après sa dispute avec Nemanja Matic en milieu de semaine. Il n’a fait qu’alimenter sa colère avec ses terribles erreurs sur les deux buts lyonnais. Il aurait peut-être mieux valu ne rien dire du tout. Un véritable cauchemar.»

Même note pour L’Equipe, qui a indiqué que «le Camerounais s’est manqué». De son côté, la Rédaction FM lui a attribué un 4 pour sa disasterclass. En Espagne, AS a titré «Onana condamne United», avant d’ajouter : «le Camerounais avait déjà chauffé l’atmosphère en affirmant que Lyon était une bien meilleure équipe. Le karma, ou quel que soit son nom, l’a frappé durement, car il n’a pas pu bloquer un centre d’Almada qui a fini au fond des filets.» Bref, la presse anglaise - comme européenne - se lâche sur André Onana, qui tournera peut-être sept fois la langue dans sa bouche avant de parler d’un adversaire direct en compétition officielle. Dans une semaine, Manchester United espère qu’il parlera avec son talent sur le terrain et uniquement sur le terrain pour qualifier les siens. La parole est à lui…