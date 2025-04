OL - MU : les notes du match

Un match de gala. Ce jeudi soir, l’OL avait rendez-vous avec le match le plus important de sa saison. À l’occasion des quarts de finale de la Ligue Europa, la formation rhodanienne défiait Manchester United au Parc OL. Une affiche séduisante qui se disputait en C1 il y a plus de 10 ans. Mais après une saison animée, Lyon avait l’occasion de réaliser de belles choses en Coupe d’Europe. Il fallait, pour ça, se défaire d’une équipe mancunienne malade depuis le début de saison et qui pointait à la 13e place du classement de Premier League. Pour ce match, Paulo Fonseca décidait de miser sur une composition inédite avec la titularisation étonnante de Paul Akouokou, qui n’a joué que 2 petites minutes depuis le début de saison.

Pour le reste, Mikautadze, Cherki, Almada et Tolisso se chargeaient de l’animation offensive. Et tout commençait plutôt bien pour l’OL qui était très appliqué dans son match. Dominateurs, les coéquipiers de Mikautadze monopolisaient le ballon. Mais la première occasion était pour United et Bruno Fernandes qui voyait son tir être contré (heureusement) par Niakhaté (23e). Un tournant puisque deux minutes plus tard, dans une belle ambiance, c’est bien l’OL qui ouvrait le score. La recrue hivernale Thiago Almada tapait un coup franc fuyant que personne ne touchait et qui rebondissait juste devant Onana.

L’OL au bout du suspense

Le portier camerounais, sifflé et insulté par les supporters lyonnais, faisait une petite boulette puisque sa manchette n’était pas assez puissante pour dévier le cuir (1-0, 25e). Imprécis, Manchester United semblait très peu inspiré ce soir, à l’image d’un Hojlund maladroit, lourd, et techniquement en dessous. Mais comme souvent dans ce genre de rencontres, il ne faut pas grand-chose à certains joueurs pour s’illustrer. Dans le temps additionnel de la première période, le Français Leny Yoro égalisait de la tête sur une passe décisive de Manuel Ugarte. Les deux anciens de la Ligue 1 faisaient mal à l’OL et relançaient complètement la rencontre. En seconde période, le pari de Paulo Fonseca, Akouokou ne payait pas puisque, trop en dessous physiquement, il laissait sa place sur blessure à Lacazette (51e).

L’attaquant français avait des occasions à se mettre sous la dent (53e) tout comme Tolisso (65e). Et à force de manquer des occasions et de se découvrir, l’OL finissait par être sanctionné en fin de rencontre. Le capitaine Bruno Fernandes déposait un caviar sur Zirkzee qui plaçait sa tête à bout portant (2-1, 88e). Perri, qui venait de réaliser une grosse parade devant Garnacho juste avant, ne pouvait rien faire. Un scénario cruel pour Lyon. Mais dans les dernières secondes du match, sur l’ultime occasion, Rayan Cherki arrachait l’égalisation en calant un petit piqué devant Onana qui venait de réaliser une belle parade. L’OL arrache donc le nul et devra encore réaliser un exploit à Old Trafford jeudi prochain pour rêver d’une demi-finale.

Revivez le film complet du match ici.



L’homme du match : Tolisso (7) : rapidement, il a su repousser un coup franc dangereux qui se dirigeait vers son but (7e). Point d’équilibre du milieu lyonnais, il a réalisé son lot d’efforts défensifs à l’image d’un bon retour sur Mazraoui (22e). Il a aussi su orienter le jeu des siens par moment. Il réalise néanmoins une grosse erreur de relance qui amène une frappe d’Hojlund même si c’est sans gravité (33e). En seconde période, il réalise un joli numéro, mais sa frappe manque de puissance pour tromper Onana (64e). Au four et au moulin, il a sûrement été le meilleur Lyonnais ce soir comme souvent cette saison.

Olympique Lyonnais

Perri (5,5) : le Brésilien a connu un début de match assez calme en s’employant pour la première fois sur un ciseau de Casemiro (24e) puis sur un tir peu dangereux d’Hojlund (33e). Il a dû s’employer aussi sur un corner rentrant de Bruno Fernandes (37e). Si sa sortie sur le coup franc de Bruno Fernandes amenant l’égalisation mancunienne est mal gérée, il ne peut rien sur la tête de Yoro (45e +5). En seconde période, il réalise une sublime parade devant Garnacho qui arrivait à bout portant (79e). Sur le but de Zirkzee, il est battu mais ne pouvait pas faire grand-chose de plus (2-1, 88e).

Maitland-Niles (5) : l’ancien d’Arsenal a manqué une remise en début de partie où Dorgu en profitait pour centrer sur Hojlund mais cela ne donnait rien (18e). Parfois à la limite face à Dorgu, il a réalisé une belle intervention devant le Danois en fin de première période (40e). Intéressant dans son apport offensif, il a parfois été un peu léger en revanche sur ses choix défensifs.

Mata (6) : le défenseur s’est fait une frayeur en début de match en recevant un coup (4e). Finalement, il a pu continuer et a été assez propre dans ses interventions. Rassurant pour ses partenaires, il a parfois coupé des centres dangereux et a eu des interceptions précieuses. Cependant, c’est lui qui est pris dans les airs en fin de match sur le but de Zirkzee (2-1, 88e). Il se rattrape néanmoins juste derrière sur la même occasion en s’imposant face à Néerlandais auteur d’une belle entrée (90e +2).

Niakhaté (6,5) : pas forcément toujours ultra à l’aise dans ses relances, le Sénégalais était néanmoins très concentré comme devant ce tir de Bruno Fernandes qu’il a su contrer en corner (23e). Sur le coup franc marqué par Almada, il saute et gêne Onana qui se trouve juste derrière (1-0, 26e). Il contre ensuite une frappe dangereuse de Garnacho (36e). En seconde période, il ose et réussit un beau tacle glissé dans sa surface devant Garnacho (62e).

Tagliafico (6,5) : actif dans son couloir gauche, l’Argentin a régulièrement su apporter le surnombre et des solutions offensives à son équipe. Grattant de petites fautes, c’est lui qui obtient le coup franc inscrit par Almada (1-0, 26e). Précieux défensivement et dans l’engagement, il a été averti après un accrochage avec Mount (78e). Un guerrier jusqu’au bout.

Tolisso (7) : voir ci-dessus

Akouokou (4) : très agressif dans les intentions, le milieu ivoirien était la surprise de la composition de Fonseca. Rapidement, il était imprécis dans ses interventions avec quelques fautes évitables en début de partie (1re, 6e). Parfois en retard, il a laissé quelques espaces aux Red Devils. Yoro en a d’ailleurs profité pour le dominer dans les airs afin d’égaliser juste avant la pause (1-1, 45e +5). En manque de rythme, il a dû céder sa place rapidement à Lacazette (51e) qui s’est directement mis en action (53e). Provoquant une réorganisation de l’attaque lyonnaise, il a fait du bien. En fin de match, il aurait pu marquer, mais il a manqué le cadre en position idéale (86e). Il se rattrape en étant précieux sur le but de Cherki (2-2, 90e +5).

Veretout (6,5) : volontaire, il est revenu à plusieurs reprises pour aider ses défenseurs défensivement et a parfois su se projeter avec des courses intéressantes. S’il n’a pas pris de gros risques dans ses transmissions, il a été propre et sobre. Replacé ensuite dans un double pivot, il a été très complémentaire de Tolisso et a tenu son rang. En fin de match, il réalise un bon travail amenant le tir de Cherki (82e).

Cherki (6,5) : disponible, le créateur rhodanien était régulièrement trouvé par ses partenaires et a su accélérer le jeu en première période. Décalé sur la droite de la surface, il a eu une tentative, mais a été contré par Yoro (29e). Pas toujours inspiré, il a eu du mal à peser sur la défense mancunienne. Mieux après l’entrée de Lacazette qui a réorganisé l’attaque lyonnaise, il a distillé quelques bons ballons. En fin de match, il déclenche un tir qui s’envole dans les airs (82e). Il délivre ensuite une belle passe pour Lacazette qui manque le cadre (86e). En fin de match, c’est néanmoins lui qui arrache ce match nul précieux pour les Gones (2-2, 90e +5).

Mikautadze (5,5) : dézonant en début de match, le Géorgien s’est montré en jambes dans ses premières incursions dans la surface en venant de la gauche. Il avait cependant peu de choses à se mettre sous la dent même s’il a délivré un bon décalage pour Cherki (29e). En fin de première période, il gère mal un contre intéressant (45e +3). En seconde période, il se fend d’un numéro avant de glisser une belle passe pour Lacazette qui ne trouve pas le cadre (53e). L’apport de ce dernier l’a libéré et on l’a vu plus souvent, mais cela n’a pas été suffisant. Du moins jusqu’à sa frappe en fin de match repoussée par Onana et reprise victorieusement par Cherki (2-2, 90e +5).

Almada (6,5) : l’Argentin se distinguait avec une frappe à l’entrée de la surface anglaise consécutive à un corner, mais sa tentative s’envolait (20e). La deuxième était la bonne pour lui, car son magnifique coup franc surprenait Onana (1-0, 26e). En confiance, il prenait encore sa chance dans l’axe, mais Onana captait son tir trop écrasé (30e). En seconde période, il a été plus souvent à l’initiative des actions, notamment après l’entrée de Lacazette.

Manchester United