La presse s’emballe pour Rayan Cherki, le Barça veut blinder Hansi Flick

Rayan Cherki affole la presse

Match de gala entre l’Olympique Lyonnais et Manchester United hier soir dans le cadre des quarts de finale de l’Europa League. En égalisant à la dernière seconde du temps additionnel, « Cherki offre à l’OL le droit de rêver », comme le placarde ce vendredi matin Le Progrès dans son édition du jour. Ce but du 2-2 maintient l’espoir d’une qualif’ en demi-finale d’Europa League. « Toujours vivant », écrit L’Equipe sur sa Une. Il faudra évidemment s’imposer dans le mythique antre d’Old Trafford mais au regard de la prestation des Lyonnais hier, il y a des raisons de croire à un exploit. Moins proche du but sous les ordres de Fonseca que sous Pierre Sage, « Rayan Cherkif » comme le surnomme le quotidien français a quand même réussi à se montrer décisif. Sa saison d’un point de vue statistiques est tout bonnement la meilleure de sa carrière avec 10 buts et 18 passes décisives en 37 matchs TCC. En zone mixte, l’intéressé n’a pas peur de Manchester United et a même déjà lancé le match retour en provenance des Mancuniens qu’il a trouvé assez craintifs. Le gamin n’a pas froid aux yeux, cette insouciance fait de Cherki ce joueur si spécial.

Hansi Flick vers une prolongation

A Barcelone, aucune hésitation possible sur le fait qu’Hansi Flick est l’homme de la situation. L’entraîneur allemand a refait du Barça une machine à gagner. Les Blaugranas sont leaders de la Liga et font office de grand favori pour le sacre en Ligue des Champions. Les Culés ont souffert depuis le départ de Lionel Messi, désormais, ils veulent surfer sur cette nouvelle ère qui s’ouvre. Et comme l’annonce Sport, l’objectif est de blinder Hansi Flick, l’architecte de ce projet. Selon SPORT, une réunion a eu lieu mardi dernier entre les dirigeants du club et l’agent Pini Zahavi. Les deux parties ont clairement exprimé leur volonté totale de renouveler un contrat qui expire le 30 juin 2026. Cependant, l’intention est que le nouveau contrat soit à court terme. Une prolongation d’une saison supplémentaire et peut-être avec l’option d’une deuxième année est à l’étude. Une nouvelle qui devrait ravir les supporters tant l’Allemand a réussi à redorer le blason du Barça, véritable machine à marquer cette saison. Avec 82 buts comme le signale Mundo Deportivo, le FC Barcelone est la meilleure attaque en Europe, devant le Bayern le PSG et le Real. Le trio Raphinha, Lewandowski et Lamine Yamal brille de mille feux.

Arsenal veut sortir le chéquier pour Gyökeres

Le Correio Da Manha relaye l’offensive d’Arsenal pour Viktor Gyokeres. Pour doubler la concurrence, Arsenal est prêt à offrir à Viktor Gyökeres un contrat de cinq ans avec un salaire de 220 000 euros par semaine, soit 11,5 millions d’euros par an. Le club londonien envisage une offre comprise entre 75 et 80 millions d’euros pour convaincre le Sporting. Gyökeres est la priorité offensive des Gunners, devant Sesko et Matheus Cunha. L’attaquant suédois, auteur de 44 buts et 11 passes décisives cette saison, attire aussi Manchester United et Chelsea. Arsenal veut finaliser rapidement le transfert avant que la concurrence ne fasse grimper les enchères.