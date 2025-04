Aston Villa : la réaction ahurissante d’Unai Emery après la défaite face au PSG

C’était l’heure des retrouvailles pour Unai Emery. Plus de 5 ans après son passage au sein du club de la capitale, le coach espagnol était de retour au Parc des Princes, cette fois en tant qu’adversaire du PSG. Avec son Aston Villa, Emery espérait bien créer la surprise et faire chuter une équipe parisienne en très grande forme et qui se méfiait clairement des Villans. Plusieurs joueurs qui ont côtoyé de près l’ancien coach de Séville avaient alerté ces derniers jours. «C’est un coach passionné par le foot. On sait comment il fait travailler son équipe pour être prêt pour un match comme ça. Il regarde le maximum de détails, ça va se jouer sur ces détails», expliquait dans ce sens Marquinhos après le match face à Angers.

Ce mercredi soir, on peut dire que le PSG a pris au sérieux cette rencontre avec une performance encore aboutie. Et si ce sont les Villans qui ont ouvert le score contre le cours du jeu (Unai Emery n’a d’ailleurs pas célébré le but des siens), Paris a logiquement fini par renverser la rencontre après une domination impressionnante. À l’inverse, Aston Villa aura rendu une copie assez peu emballante malgré un effectif séduisant sur le papier. Si le plan de jeu a été respecté à la lettre, à savoir défendre très bas et ne pas se découvrir, Aston Villa aura pu montrer autre chose offensivement et a finalement concédé plusieurs grosses occasions (sauvées par Martinez).

Unai Emery estime que son équipe a rivalisé avec le PSG

Pourtant, après la rencontre, Unai Emery a tenu un discours assez étonnant en conférence de presse, estimant que son équipe avait affiché un très joli visage. Je suis fier de mes joueurs. On a donné au PSG du fil à retordre et on a été proches d’obtenir un très bon résultat. Au final, le troisième but que l’on a encaissé ne change pas grand-chose, car on s’attendait à devoir gagner le match retour. (…) Au final, je ne suis pas content du résultat, mais je suis satisfait de la performance de l’équipe et du processus global dans lequel nous sommes engagés. Ce soir, mon équipe n’a pas proposé la meilleure version d’elle-même, mais on va essayer de faire mieux au retour, avec le soutien de nos supporters, a confié l’entraîneur, alors que son équipe n’a eu que 24% de possession, a concédé 29 tirs et n’a réussi que 200 passes (contre 796 pour le PSG).

Pour autant, le tacticien espagnol estime que son équipe peut clairement renverser le match même s’il ne peut que saluer le niveau actuel du PSG. «On a essayé de développer des animations offensives, mais c’était compliqué. Les Parisiens étaient favoris avant ce match, ils ont eu beaucoup de possession, avec des joueurs intenses au milieu et on a essayé de faire de notre mieux. En deuxième période, on a quand même eu quelques opportunités de marquer quand on était menés 1-2. On va essayer de créer quelque chose de spécial à Villa Park. Je suis confiant dans notre capacité à performer, la semaine prochaine, à un niveau supérieur. Au match retour, on devra gérer la précision de nos décisions individuelles et collectives d’une meilleure manière qu’on l’a fait aujourd’hui. Mais je retiens du positif : on a su aujourd’hui challenger cette équipe de Paris.» Une vision peut être trop optimiste de la part d’Unai Emery qui pourrait connaître une autre soirée compliquée dans quelques jours lors du match retour.