L’improbable demande de Presnel Kimpembe au PSG !

«Il est sur une pente ascendante. Il est chaque jour plus proche d’une potentielle participation ». Voici ce que déclarait Luis Enrique au sujet de Presnel Kimpembe le 28 mars dernier. De retour sur les pelouses de Ligue 1 lors de la victoire des siens contre Saint-Etienne, l’international français (28 sélections) voit donc le bout du tunnel après deux ans d’absence en raison de blessures.

Pour autant, face à la concurrence (Marquinhos, Pacho, Hernandez, Beraldo) et la volonté des champions de France en titre de ne pas précipiter son retour à la compétition, le natif de Beaumont-sur-Oise n’a eu droit, depuis son come-back, qu’à quatre maigres entrées en jeu pour un total de 67 minutes sur le terrain. De quoi pousser l’intéressé à prendre une décision radicale.

Kimpembe va jouer avec le groupe Espoirs

Ainsi, selon les dernières informations du Parisien, le numéro 3 du PSG a demandé à jouer avec le groupe Espoirs. L’occasion pour lui d’engranger du temps de jeu et de retrouver, au plus vite, toutes ses sensations. En accord avec le staff et la direction sportive, Kimpembe va donc jouer avec les plus jeunes, ce vendredi à 13 heures, à Nîmes, club de National.

«C’est un joueur très important pour l’équipe, pour le groupe. Les gens pensent qu’on ne peut aider l’équipe que lorsqu’on est sur le terrain, mais c’est faux ! Il est dans un processus très positif, je souhaite le voir dans de bonnes conditions pour démarrer un match. Aujourd’hui, il est sur la pente ascendante et il aide l’équipe par son leadership», avait par ailleurs ajouté Luis Enrique face aux journalistes. Reste désormais à savoir si ce choix permettra à Presnel Kimpembe de retrouver une place importante dans l’équipe première que ce soit en dehors mais surtout sur les terrains…