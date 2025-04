Éric Cantona détruit Jim Ratcliffe

Manchester United n’est clairement plus le club qu’il était. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson du banc de touche en 2013, les Red Devils multiplient les changements d’entraîneurs, mais les résultats ne suivent clairement pas. Malgré l’arrivée de Ruben Amorim cette saison, les Mancuniens réalisent l’un des pires exercices de leur histoire, pointant à la 13e place de Premier League à sept journées de la fin. Malgré le rachat de 25 % des parts du club par Jim Ratcliffe en décembre 2023, les pensionnaires d’Old Trafford n’y arrivent pas. Le patron d’Ineos est lourdement critiqué, et Éric Cantona est venu enfoncer le clou.

Présent à un évènement organisé par United FC, club amateur fondé par des fans de Manchester United dont l’ancien attaquant est co-propriétaire, Cantona a été interrogé sur la situation que traverse l’écurie dont il a porté le maillot durant cinq ans. Et le Français a tiré à boulets rouges sur Ratcliffe : « depuis l’arrivée de Ratcliffe, les nouveaux propriétaires veulent tout détruire et ne respectent personne. Manchester United est une grande famille mais depuis que Ratcliffe est là, c’est tout le contraire. Il ne veut plus de sir Alex Ferguson comme ambassadeur. » Alors que Manchester United devrait vraisemblablement changer de stade, pour s’installer dans une enceinte de 100 000 places, Cantona a une nouvelle fois montré sa désapprobation vis-à-vis de cette décision : « je ne pense pas qu’United puisse jouer dans un autre stade qu’Old Trafford. » Les temps sont durs pour le club 20 fois champion d’Angleterre.