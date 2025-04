OM : la bataille fait rage entre l’Inter et le Bayern pour Luis Henrique

Comme nous vous l’avons révélé la semaine dernière, Luis Henrique fait l’objet d’une sacrée bataille. L’ailier brésilien de l’OM, qui réalise la meilleure saison de sa carrière (9 buts et 7 passes décisives en 30 matches), est devenu incontournable au sein du club phocéen. De quoi attirer le regard de nombreux courtisans, du Bayer Leverkusen à Newcastle en passant par Nottingham Forest mais aussi et surtout l’Inter Milan et le Bayern Munich.

Les deux formations, qui étaient d’ailleurs opposées ce mardi soir en Ligue des Champions (victoire 1-2 de l’Inter), sont aujourd’hui les plus intéressés par le n°44 de l’OM. Selon nos informations, la perspective de faire une offre à hauteur de 24 M€ + 4 M€ de bonus fait son chemin du côté de l’Inter Milan. Du côté de la formation bavaroise, le profil de l’ancien de Botafogo plait beaucoup et des contacts avec l’entourage de Luis Henrique ont déjà eu lieu. La bataille ne fait que commencer…