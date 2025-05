La direction du Real Madrid a rencontré Jürgen Klopp

Si la nomination du prochain entraîneur du Real Madrid semble être un ballet à trois têtes où s’enchaînent les déclarations de Florentino Perez, Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, un quatrième est apparu de manière inattendue ces dernières semaines, même si tout indique qu’il n’est pas arrivé à temps. Selon Marca, Jürgen Klopp a été en contact avec le Real Madrid et ses émissaires ces dernières semaines, dans le but d’apporter de l’expérience comme un vent de fraicheur sur le banc madrilène.

Mais lors du premier contact, il a avoué qu’il hésitait à revenir sur le banc, ce qui a refroidi les ardeurs de Florentino Perez et ses équipes. Le train est passé pour Jürgen Klopp, qui n’est désormais plus que le deuxième choix dans les têtes des dirigeants merengues. A moins qu’un énième retournement de situation écarte de la discussion Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, pour remettre l’allemand en tête du peloton.