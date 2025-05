Chelsea-Liverpool : les compositions officielles

C’est le choc du jour en Angleterre. Sacré champion la semaine dernière, Liverpool se déplace sur la pelouse de Chelsea ce samedi à 17h30 pour le compte de la 35e journée de Premier League, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement cinquièmes, synonyme de qualification en Ligue des champions en raison du coefficient UEFA de la saison des clubs anglais, à égalité de points avec Nottingham Forrest, 6e, et Aston Villa, 7e, les Blues doivent impérativement s’imposer pour garder leur destin en main dans cette course à la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pour ce faire, Enzo Maresca a aligné un 4-2-3-1 avec Jackson en pointe devant Madueke, Palmer et Pedro Neto. Caicedo occupera le poste de latéral aux côtés de Chalobah, Colwill et Cucurella. Du côté des Reds, Salah animera l’attaque avec Jota, Elliott et Gakpo.

Les compositions officielles :

Chelsea : Sanchez – Caicedo, Chalobah, Colwill, Cucurella – Lavia, Fernandez – Madueke, Palmer, Pedro Neto – Jackson.

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas – Endo, Jones - Salah, Elliott, Gakpo - Jota.