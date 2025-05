Arsenal inquiète la presse avant le PSG, l’AC Milan est fixé pour l’avenir de ses stars

Arsenal encore battu avant le PSG

Direction l’Angleterre et Londres où les Gunners ont encore déçu en Premier League en étant battu à domicile par Bournemouth (1-2). Pistolet timide pour Arsenal titre le Daily Star, les Gunners avaient pourtant leur onze de départ type, à savoir celui qui devrait débuter mercredi prochain au Parc des Princes. C’est pour ça que L’Équipe titre Arsenal sans alibi. Martin Odegaard a encore déçu et si le Norvégien ne fait pas mieux à Paris en Ligue des Champions, cela viendra conclure une triste saison minée par les blessures et les contre-performances. Mikel Arteta a également annoncé en conférence de presse que Jurren Timber était plus qu’incertain.

L’AC Milan prépare son mercato

Beaucoup de changements sont attendus cet été à Milan, mais les stars pourraient bien rester explique La Gazzetta dello Sport. Mike Maignan discute toujours pour une prolongation, Theo Hernandez a fini par apaiser ses relations avec la direction et Rafael Leao continue de clamer qu’il est un Rossoneri. Pour le moment, le Portugais n’a surtout aucune offre et vu sa clause à plus de 150 M€, difficile de le voir quitter le club cet été. En revanche, il y a peut-être une proposition qui pourrait faire hésiter Theo Hernandez, c’est le Real Madrid comme l’explique le Corriere dello Sport. Le Real pourrait tenter sa chance avec le latéral gauche français qui, on le rappelle, est formé dans la capitale espagnole. Rendez-vous cet été pour savoir si le club madrilène décide d’aller plus loin dans ce dossier.

Un Barça remanié enchaîne

Le Barça enchaîne les succès en championnat même avec un onze de départ remanié. Une remontada de champion titre le journal Sport pour illustrer la victoire 2-1 des Blaugranas sur la pelouse du Real Valladolid. Objectif atteint pour Barcelone qui était mené, mais Raphinha et Fermin Lopez ont permis au Barça d’inverser la tendance et de mettre le Real Madrid à 7 points en attendant le match du rival. Cette rencontre, c’était le grand retour de Marc-André Ter Stegen en tant que titulaire après sa rupture des ligaments croisés. Malgré tout, Hansi Flick a directement clarifié la situation en conférence de presse, Szczesny débutera bien les matchs contre l’Inter Milan et le Real Madrid la semaine prochaine.