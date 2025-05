PL : Brentford enfonce Manchester United, Brighton se paie Newcastle, West Ham accroche Tottenham

Suite de la 35e journée de Premier League ce dimanche. Avant le choc entre Chelsea et Liverpool, trois autres rencontres se déroulaient cet après-midi. Il y avait notamment la réception de Manchester United par Brentford : un match qui a failli tourner à la correction. Pourtant larges vainqueurs de l’Athletic Bilbao en demi-finale de Ligue Europa plus tôt dans la semaine (3-0), les Red Devils se sont totalement effondrés au Gtech Community Stadium. Mason Mount avait pourtant parfaitement lancé les siens (0-1, 14e), mais Luke Shaw est venu inscrire un but contre son camp, relançant les locaux (1-1, 27e). Galvanisés, ces derniers prenaient l’avantage par l’intermédiaire de Kevin Schade (2-1, 33e). Si les joueurs de Ruben Amorim tentaient de pousser en seconde période, ils voyaient Kevin Schade s’offrir un doublé, et ainsi creuser l’écart (3-1, 70e). Les Mancuniens allaient même finir par boire le bouillon, puisque Yoane Wissa alourdissait le score quelques instants plus tard (4-1, 74e). En fin de partie, Alejandro Garnacho redonnait de l’espoir aux siens (4-2, 82e), avant qu’Amad Diallo n’inscrive un nouveau but (4-3, 95e+5), mais le mal était fait. Les partenaires de Bruno Fernandes, resté sur le banc, pointent toujours à la 15e place du championnat. De son côté, Brentford grimpe au 10e rang.

Sur les autres pelouses britanniques, il y avait également le déplacement de Newcastle sur le terrain de Brighton. Malgré leurs 7 victoires sur leurs 8 derniers matchs, les Magies ont laissé échapper de précieux points dans la course à la Ligue des Champions, ne repartant qu’avec un nul du Falmer Stadium. Yankuba Minteh a ouvert le score à la demi-heure de jeu pour les Seagulls (1-0, 28e), tandis que les visiteurs ont dû attendre la toute fin du match pour faire trembler les filets, sur un penalty d’Alexander Isak (1-1, 89e). L’équipe d’Eddie Howe manque l’occasion de passer devant Manchester City, 3e, et pourrait voir Chelsea revenir à égalité de points en cas de succès contre Liverpool (17h30). Le troisième match de ce multiplex réunissait West Ham et Tottenham au stade olympique de Londres. Wilson Odobert a ouvert le score pour les Spurs (0-1, 15e), mais Jarrod Bowen est venu remettre les compteurs à zéro un petit quart d’heure plus tard (1-1, 28e). Le score n’a plus évolué, les deux écuries se séparant sur un nul. Les deux équipes se suivent toujours d’un petit point : les Hammers sont 17e, Tottenham, 16e.