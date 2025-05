PSG : un nouveau blessé incertain pour Arsenal

Élément de rotation important de Luis Enrique, Lee Kang-In était évidemment l’un des premiers noms qu’imaginaient les fans du Paris Saint-Germain au moment d’évoquer la composition contre Strasbourg, ou le PSG allait être amené à faire tourner. Et s’il était titulaire, comme attendu par beaucoup, le Coréen a été remplacé à la mi-temps par Désiré Doué, ce qui n’était pas dans les plans de son coach.

Touché à une cheville après un duel très physique avec Valentin Barco, Lee Kang-In a subi la rudesse du jeune latéral argentin, et a dû sortir à la pause la tête basse. L’ancien de Valence et Majorque a même dû être épaulé pour quitter le stade avec ses coéquipiers, rendant sa présence dans le groupe face à Arsenal plus qu’incertaine.