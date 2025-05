OM : Roberto De Zerbi prévient le LOSC avant le choc

Rien n’est fait pour le sprint final de la Ligue 1. Et encore moins après la belle victoire de Strasbourg contre le Paris Saint-Germain ce samedi (2-1). Et avant les résultats de Lyon et Monaco, l’Olympique de Marseille est déjà sous pression puisqu’il se déplacera à Lille, autre concurrent pour le podium, dimanche soir (20h45), après les résultats des autres concurrents. Au sortir d’une belle victoire contre Brest, Roberto De Zerbi a décidé de poursuivre le stage en Italie avant la fin de saison pour «s’éloigner de l’environnement de Marseille».

Devant la presse à la veille de ce choc, le technicien italien a d’abord souhaité évoquer cette mise au vert qui a porté ses fruits : «je pense que contre Brest, on a revu de l’enthousiasme de notre côté, ce qui s’était un peu perdu. Je pense qu’on avait besoin de cette période et maintenant j’espère que ça portera ses fruits». Rejoint plus tôt par Geoffrey Kondogbia : «l’état d’esprit a toujours été le même : essayer de gagner les matches. On est contents d’avoir passé un petit moment ensemble. C’est toujours positif, on apprend à se connaitre dans l’intimité».

Roberto De Zerbi ne pense qu’à la deuxième place

Un bon moyen de retrouver de la confiance, mais l’important est d’assurer la victoire à Lille, ce qui offrirait à l’OM un sacré avantage dans la course au podium, avant deux derniers matches au Havre et contre Rennes. Et Roberto De Zerbi l’a compris. «Lille est une bonne équipe et on aborde ce match avec humilité. Or, on ne peut pas se permettre de n’y aller pour ne prendre qu’un petit point. Si on mérite la LDC ? Oui, absolument pour l’instant car on est deuxième».

Et pour y parvenir, le technicien phocéen a prévenu le LOSC sur son système : «Lille joue avec 2 attaquants, mettre 3 défenseurs pourrait nous donner un avantage numérique. On a essayé les deux dispositifs et les deux fonctionnent. Je pense cependant sur la base des caractéristiques de mes joueurs que 3 défenseurs, c’est mieux», a-t-il conclu. Il reste donc 3 matches, dont un gros choc à Lille ce dimanche, pour assurer son objectif.