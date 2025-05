BL : accroché in extremis à Leipzig, le Bayern doit encore patienter avant d’être sacré

Le Bayern Munich va encore devoir attendre. Alors que le titre lui tend les bras depuis deux week-ends maintenant, le Rekordmeister a de nouveau échoué lors de son déplacement à Leipzig. Le RBL a mené de deux buts par Sesko et Klosterman avant la pause, avant de s’écrouler au retour des vestiaires. Sans Harry Kane, suspendu, les Bavarois ont égalisé en 90 secondes grâce à Dier et Olise. Sané a bien cru offrir ce 34e championnat de l’histoire à son équipe à dix minutes du terme mais c’était sans compter sur ce dernier raid de Poulsen, auteur du but de l’égalisation à 3-3 à la 90e+4.

La suite après cette publicité

Ce championnat ne peut plus échapper au Bayern, qui pourrait être titré demain si le Bayer ne gagne pas à Fribourg. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Gladbach et Hoffenheim se sont quittés eux aussi sur un nul spectaculaire 4-4. Stuttgart est allé battre Sankt Pauli sur sa pelouse 1-0 et le Werder a fait match nul du côté de l’Union Berlin (2-2).

Les résultats des matchs de 15h30 :

Borussia Mönchengladbach 4 - 4 Hoffenheim : Chiarodia (5e), Reitz (32e), Honorat (64e), Kleindienst (90e+1) ; Largura Chaves (43e, Bülter (54e), Hlozek (73e), Tabakovic (81e)

La suite après cette publicité

RB Leipzig 3 - 3 Bayern Munich : Sesko (11e), Klostermann (39e), Poulsen (90e+4) ; Dier (62e), Olise (63e), Sané (83e)

Sankt Pauli 0 - 1 Stuttgart : Woltemade (88e)

Union Berlin 2 - 2 Werder Brême : Rothe (37e), Benes (84e) ; Stage (2e, 15e)