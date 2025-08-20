Le Borussia Dortmund est en pleine galère pour sa fin de mercato

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point. » Même avec 350 ans d’écart, l’entame de Le Lièvre et la Tortue de Jean de la Fontaine s’applique parfaitement avec le mercato du Borussia Dortmund. Dès le 10 juin, le club allemand annonçait la signature de Jobe Bellingham pour 30,5 M€. Le milieu de terrain anglais était déjà vu comme la recrue phare de l’été. Après cela, Yan Couto (20 M€) et Daniel Svensson (6,5 M€) ont débarqué, en plus du gardien expérimenté Patrick Drewes (200 000 euros). 57 M€ ont été dépensés tout de même, ce n’est pas rien, d’autant que le BvB a vendu pour 68 M€, essentiellement grâce au départ de Jamie Gittens à Chelsea pour 56 M€.

Il manque encore pas mal de postes à combler, notamment au rayon offensif où Sébastien Haller est parti, tout comme Youssoufa Moukoko, définitivement transféré à Copenhague. Face à Rot-Weiss Essen, pensionnaire de 3e division, lors du 1er tour de Coupe d’Allemagne, Niko Kovac a été contraint de sortir la grosse équipe. Serhou Guirrasy était associé à Maximilian Beier devant, avec Marcel Sabitzer en soutien. « Je suis optimiste quant à notre capacité à progresser. Nous devons élargir cet effectif, voire l’améliorer un peu. Il nous reste encore quelques jours pour y parvenir » tentait de rassurer le directeur sportif Sebastian Kehl sur Sky Sport lundi soir.

Des refus et des échecs dans tous les sens

Cet effectif manque cruellement de milieux créateurs et d’un attaquant supplémentaire. Tout le monde le sait au club sauf que depuis quelques semaines, c’est un enchaînement de refus et d’échecs. Encore ces derniers jours, c’est le Bayer Leverkusen qui va accueillir Claudio Echeverri en prêt depuis Manchester City. Par rapport à son voisin, le B04 ne proposait pas d’option d’achat. Avant cela, Ethan Nwaneri avait été répertorié comme cible potentielle avant de finalement prolonger son contrat avec Arsenal. Les négociations ont également échoué avec Chelsea pour Carney Chukwuemeka en raison d’un prêt avec obligation d’achat de 20 M€ qui ne satisfaisait pas les Blues.

Wolverhampton s’est montré trop gourmand pour Fabio Silva (30 M€) alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat. Conernant Facundo Buonanotte, Brighton ne souhaite prêter l’Argentin qu’à un club anglais afin de le préparer à la Premier League, comme ce fut le cas du côté de Leicester la saison passée. Ces échecs montrent aussi le manque de moyen du BvB, malgré une finale de Ligue des Champions disputée il y a 15 mois et une participation au Mondial des Clubs cet été. L’enveloppe de départ n’était que de 30 M€, renforcée par les 11 M€ de balance positive engendrée par le mercato estival. Le hasard est un brin moqueur. Il s’agit de la même somme exigée par la rénovation complète des cuisines du stade.

Le BvB craint aussi pour sa défense

Dortmund est limité et se voit proposer de nombreux joueurs par des agents et des intermédiaires au-dessus de ses moyens comme Christopher Nkunku et Matias Soule. Un temps ciblé, Maghnes Akliouche est, lui aussi, beaucoup trop cher, alors qu’Eliesse Ben Seghir est à la limite de la capacité d’investissements. Le club prendra-t-il ce risque ? Avec le recul, Lars Ricken et Sebastian Kehl regrettent de ne pas avoir insisté avec Rayan Cherki l’hiver dernier. Comble de malchance, Yan Couto et Julian Ryerson ont été victimes de coups ces derniers jours. Même si ces contusions sont un moindre mal par rapport à ce qui était craint, cela a montré à quel point les choses peuvent évoluer rapidement.

La direction s’est sentie vulnérable dans le secteur défensif. Un accord avait d’ailleurs été trouvé avec Rosario Central pour recruter Juan Gimenez mais le grand espoir argentin de 19 ans vient de se déchirer les ligaments croisés… Il va manquer plusieurs mois de compétition et son transfert a été annulé. « Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il faut encore faire quelque chose, et nous le ferons, a insisté Niko Kovac après la victoire en Coupe d’Allemagne. Il nous faut au moins deux joueurs supplémentaires. » Le technicien ne dispose que de 14 joueurs confirmés au moment d’entamer la saison. Selon Sky Sport, il aimerait plutôt avoir 18 éléments à sa disposition. Il ne reste plus qu’une grosse dizaine de jours pour atteindre cet objectif.