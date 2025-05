Stade Rennais : Habib Beye se lâche complètement sur ses joueurs !

Fin de saison un peu amère pour le Stade Rennais. Samedi soir, les Bretons se sont inclinés à Toulouse sur le score de 2-1, face à des Violets qui étaient pourtant sur une série de sept rencontres sans gagner. Même si le duel n’avait plus forcément d’enjeu d’un côté comme de l’autre, il y avait logiquement volonté de faire bonne figure et de pourquoi pas grappiller quelques places au classement de la Ligue 1. Trois points qui permettent d’ailleurs au TFC de revenir à égalité de points sur Rennes, onzième, les deux équipes ayant 38 points.

Une fin d’exercice 2024/2025 un peu décevante pour Rennes donc, qui est sur deux défaites de rang, et qui a perdu cinq de ses huit dernières rencontres de championnat. Affichant, qui plus est, une certaine fragilité défensive et des problèmes pour faire mal à l’adversaire. Les Rennais sont d’ailleurs la troisième pire équipe de Ligue 1 en déplacement. Une façon de conclure la saison sur une dynamique qui agace forcément Habib Beye, qui se projette déjà sur le prochain exercice, lui qui est désormais sous contrat jusqu’en 2026. Après la rencontre, il s’est d’ailleurs lâché en conférence de presse, assumant la responsabilité de la défaite mais taclant aussi ses joueurs au passage.

Beye l’a mauvaise

« Ce qui m’inquiète et j’en suis le premier responsable, c’est que cette équipe ne ressemble pas à ce qu’on voudrait qu’elle soit. Si je voulais être dans une logique un peu plus personnelle, l’équipe ne me ressemble pas. En tant que coach, c’est moi qui dois assumer ça. Depuis deux matches, ce que dégage l’équipe ne me plaît pas du tout. En termes d’état d’esprit, je ne parle même pas en termes de qualité. On n’est pas invités en ce moment sur l’intensité, sur l’état d’esprit pour gagner un match de Ligue 1. Il va falloir vite se réveiller, parce qu’on a Nice et Marseille. Les montagnes vont s’élever avec deux équipes qui ont des objectifs qui sont très très élevés. Et si nous, on ne met pas l’état d’esprit, on risque de vivre une fin de saison qui va être difficile et qui gâchera sûrement tout ce qu’on a fait jusqu’à maintenant pour remettre le club là où il devait être », a d’abord lancé le Sénégalais.

« Je leur ai dit que j’avais eu une équipe morte, cliniquement morte. C’est un mot fort, mais c’est ça que j’ai eu. Avec aucune intensité, aucune intention, aucune envie d’avancer. Et jusqu’à maintenant, depuis que je suis arrivé, j’ai toujours été très protecteur avec mes joueurs. Et si je dis ça aujourd’hui, c’est parce que ces attitudes-là, je les ai vues contre Lyon (1-4) et je les vois encore ce soir (hier soir, NDLR). Si on veut finir le Championnat en roue libre, alors on doit continuer avec cet état d’esprit. Si on veut aujourd’hui être le Stade Rennais, avoir une identité forte et montrer aux supporters qu’on est investis malgré le fait qu’il n’y ait plus d’objectif à jouer, alors il va falloir changer d’état d’esprit. Quand on était dans la peur et dans la crainte, il y avait une autre attitude. Aujourd’hui, on est tranquilles parce qu’on pense que ça y est, on est onzièmes et que tout se passe bien pour le Stade Rennais. Si certains sont contents de ça, pas moi. Donc je le dis haut et fort, qu’ils l’entendent, puisque je sais que mes joueurs m’écoutent », a conclu l’ancien joueur de l’OM. Le message est sûrement passé auprès des concernés…