OM : Amine Gouiri fixe les objectifs en Ligue des Champions

L’OM va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Au terme d’une saison animée, la formation de Roberto De Zerbi a réussi à tenir sur la durée et à conforter sa deuxième place au classement jusqu’au bout. Arrivé en janvier, Amine Gouiri a rapidement apporté à l’attaque marseillaise. L’international algérien a ainsi marqué 10 buts et délivré 3 passes décisives en 14 matches. Et il compte bien récidiver la saison prochaine, notamment en C1. Dans un entretien accordé à l’Equipe, l’ancien Rennais a aussi expliqué qu’il souhaitait voir l’OM devenir un club plus que fiable en Europe ces prochaines années.

«Ce club doit se stabiliser maintenant en se qualifiant tous les ans en Ligue des champions, puis en devenant un club qui compte en Europe. Le club a le potentiel pour se battre avec le Paris-Saint-Germain. Il faut l’exploiter. On s’est qualifié en Ligue des champions, c’est bien, mais il faut progresser chaque année. Monaco et Lille ont réussi à prendre un titre au PSG (respectivement en 2017 et 2021), pourquoi pas Marseille ? Ensuite, il faudra aller chercher tout doucement plus haut en Europe. Je pense que l’année prochaine, il faudra sortir de la phase de ligue de la Ligue des champions. Ensuite, tout peut arriver. Et chaque année, on doit se rapprocher un peu plus du top niveau. Marseille doit être dans les dix plus gros clubs en Europe. Par exemple, au Vélodrome, personne ne doit nous battre.»