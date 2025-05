OM : Valentin Rongier est dans le flou total

Six ans après son arrivée à l’OM depuis Nantes, Valentin Rongier réclame plus de responsabilités. Malgré une fracture de la rotule et quelques pépins physiques cette saison, le milieu de terrain de 30 ans a su s’affirmer comme une véritable solution aux yeux de Roberto De Zerbi. Le technicien italien l’apprécie, et a d’ailleurs souvent répété son attachement à son joueur en public.

Malgré la présence de milieux de terrain confirmés comme l’international français Adrien Rabiot ou le Danois Pierre-Emile Højbjerg, Rongier a su se faire sa place, avec son propre style (27 matchs, 3 buts, 1 passe décisive). Mais son contrat expirant dans un an à Marseille, il était évident que son avenir serait remis sur la table dès cet été, avec son lot d’incertitudes.

Il a rejeté une offre de prolongation

Selon nos informations, Rongier s’était vu soumettre une offre de prolongation de contrat au mois de février, à peu près au même moment que l’arrivée d’Ismaël Bennacer à Marseille. Une proposition déclinée par l’intéressé, qui n’a d’ailleurs pas vraiment mis de volonté pour aller plus loin dans les négociations. Il se murmure que l’ancien Canari souhaiterait toucher un salaire sensiblement égal à celui d’Adrien Rabiot ou de Pierre-Emile Højbjerg.

Depuis, les discussions sont au point mort entre les deux parties. Des clubs français ont déjà exprimé leur intérêt pour le milieu de 30 ans cette saison, dont le Stade Rennais. Mais là encore, les ambitions salariales de Rongier ont refroidi les dirigeants bretons. Le milieu de terrain avait en effet manifesté son souhait de toucher un salaire équivalent à celui d’un joueur du calibre de Seko Fofana. Aujourd’hui, le mystère reste entier dans ce dossier, mais les prochaines semaines devraient nous aider à mieux savoir quelle direction il prendra.