RB Leipzig-Bayern Munich : les compositions officielles

Le Bayern, en déplacement chez le RB Leipzig pour la 32e journée de Bundesliga (15h30), peut récupérer dès cet après-midi, en cas de victoire, le titre cédé la saison dernière au Bayer Leverkusen. De nombreux éléments manquent à l’appel de part et d’autre, à commencer chez les locaux, privés de Bitshiabu (suspendu), Gulacsi, Henrichs, Orban et Schlager. Le RB Leipzig se présente en 4-4-2, avec notamment Haïdara et Simons qui occuperont les ailes, derrière le tandem Sesko-Openda. Lukeba est par ailleurs titulaire aux côtés de Klostermann en défense centrale.

Cascade d’absents également chez les Bavarois : Davies, Guerreiro, Kane (suspendu), Musiala, Upamecano, entre autres, ne sont pas du voyage dans la Saxe. Neuer est de retour dans le groupe après une blessure musculaire contractée début mars face au Bayer Leverkusen mais Urbig continue de garder la cage bavaroise, alors que l’équipe de Kompany se présente aussi en 4-4-2, avec deux changements par rapport à la victoire contre le FSV Mainz. Kane est remplacé par Müller dans le duo d’attaque, Boey est titulaire pour pallier le forfait de Kim, qui se voit substitué en défense centrale par Stanisic, alors que Laimer bascule à gauche.

Les compositions officielles :

RB Leipzig (4-4-2) : Vandevoort - Nedeljkovic, Klostermann, Lukeba, Raum - Haïdara, Kampl, Seiwald, Simons (cap.) - Sesko, Openda.

Bayern Munich (4-4-2) : Urbig - Boey, Dier, Stanisic, Laimer - Olise, Kimmich, Pavlovic, Sané - Gnabry, Müller (cap.).