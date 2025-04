OL : Paulo Fonseca va bientôt être fixé par le CNOSF

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a concédé le nul 2-2 à domicile face à Manchester United en 1/4 de finale aller de l’UEFA Europa League. Une soirée durant laquelle Paulo Fonseca a pu retrouver son banc, lui qui en est privé en Ligue 1 après son pétage de plombs contre un arbitre. Ce vendredi, les Gones ont d’ailleurs annoncé une nouvelle importante concernant ce dossier. «Avec le soutien de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca a saisi le CNOSF concernant sa suspension. L’audition devant le Comité Olympique se tiendra le 6 mai. Cette saisine n’est pas suspensive et l’avis rendu par le CNOSF sera soumis à validation du Conseil d’administration de la LFP.»

La suite après cette publicité

Paulo Fonseca sera donc fixé dans un peu moins d’un mois, lui qui a été suspendu 9 mois par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. «Suspension ferme avant, pendant et après le match d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. En outre, jusqu’au 15 septembre 2025 inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match, d’une interdiction d’accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant aux zones précitées. La sanction prend effet immédiatement», précisait d’ailleurs le communiqué de presse de la LFP en mars dernier.