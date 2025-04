Manchester United : Ruben Amorim vole au secours d’André Onana

Quand on parle, il faut savoir l’assumer, et clairement, André Onana n’en n’a pas été capable ce jeudi au Groupama Stadium. Alors que le Camerounais avait affirmé avant la rencontre que Manchester United était « bien meilleur » que l’Olympique lyonnais, le portier de 29 ans a vu son équipe ne repartir qu’avec un match nul de la ville lyonnaise, le tout, en étant largement dominée dans le jeu. Et cerise sur le gâteau pour l’ancien interiste : il s’est retrouvé fautif sur les deux buts encaissés. Après cette performance ratée, il a tout de même pu compter sur le soutien de son entraîneur. De passage en conférence de presse à l’issue de la partie, Ruben Amorim n’a pas accablé son gardien.

Le Portugais a même tenté de faire diversion en parlant de lui-même, une belle attitude : « ça peut arriver. Si on regarde la saison, j’ai fait plus d’erreurs qu’eux. Ce qui est bien, c’est qu’on a le match retour pour tout changer. Il faut se focaliser sur ça. Onana perturbé par l’histoire avec Matic ? Je ne sais pas. Il faut regarder les buts et les actions d’André pour parler avec Jorge Vital (entraîneur des gardiens) et Craig Mawson (son adjoint). C’est le meilleur moyen pour aider les joueurs à s’améliorer. » Pour rappel, Nemanja Matić avait sèchement répondu à Onana en conférence de presse avant le match, le qualifiant de « pire gardien de l’histoire du Manchester United ».