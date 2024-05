PSG : un club veut déjà recruter Keylor Navas

L’heure des adieux. Dimanche soir, plusieurs personnalités du Paris Saint-Germain ont tiré leur révérence à l’occasion de la rencontre face au Toulouse Football Club. Cela a été le cas du speaker historique du club de la capitale, Michel Montana. Après 26 ans de bons et loyaux services, la voix du Parc des Princes s’en est allée. Dans le même temps, une partie des supporters a dit au revoir à Kylian Mbappé. Libre en juin prochain, le joueur de 25 ans a joué son dernier match à domicile, lui qui a eu le droit à un joli tifo en son honneur. Keylor Navas (37 ans), lui, n’a pas été honoré de la même manière.

Gardien titulaire à son arrivée, l’ancien joueur du Real Madrid a vite impressionné avant de perdre sa place au profit du jeune et prometteur Gianluigi Donnarumma. Un déclassement difficile à vivre pour le natif de San Isidro. L’an dernier, il a d’ailleurs été prêté durant six mois à Nottingham Forest afin d’avoir régulièrement du temps de jeu et d’enlever de la pression à "Gigio". De retour l’été dernier, Navas a été approché par plusieurs écuries notamment Al-Hilal en Arabie saoudite. On se disait qu’avec Donnarumma confirmé en tant que n°1 par Luis Enrique et l’arrivée d’Arnau Tenas, il s’en irait.

La MLS drague Navas

Mais finalement, il est resté à Paris. Pour sa dernière année, il a ainsi été utilisé à 5 reprises. Dans le détail, il a joué 2 rencontres de Coupe de France et 3 en Ligue 1 (Lille, Reims, le HAC). On imaginait qu’il serait de la partie face aux TFC dimanche. D’autant qu’il avait officialisé son départ du PSG la veille. «Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison.»

Il aurait aimé faire ses adieux en jouant mais Luis Enrique, qui a confié ne pas être au courant que Navas jouait son dernier match au Parc des Princes, a préféré faire jouer Arnau Tenas. Qu’importe, le footballeur originaire du Costa Rica a pu fêter le titre avec son équipe et le public, qui l’a acclamé. Il lui reste encore 3 matches avec les Parisiens avant de quitter définitivement le club libre le 30 juin prochain. Cela n’a justement pas échappé à une écurie séduite par son expérience du haut niveau et ses qualités. En effet, selon El Chiriguinto, le San Diego FC est sur le coup. Le club, qui foulera les pelouses de MLS en 2025, drague également plusieurs de ses anciens coéquipiers à Madrid, à savoir Sergio Ramos, Nacho et Luka Modric. Il reste à savoir si Keylor Navas sera conquis.