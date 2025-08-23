OM - PFC : Bilal Nadir raconte sa belle entrée en jeu

Dans un match très animé, l’Olympique de Marseille s’est finalement largement imposé contre le Paris FC (5-2). D’abord en maîtrise totale, les Phocéens ont ensuite perdu le fil et ont été rattrapés par la formation francilienne en seconde période. Mais les Marseillais ont réussi à faire la différence grâce à un bon coaching de Roberto De Zerbi, puisque les jeunes ont été décisifs.

La suite après cette publicité

Auteur de deux passes décisives juste après son entrée en jeu, Bilal Nadir (21 ans) s’est exprimé sur son entrée de grande qualité. «J’entre à 2-2, donc il fallait mettre du rythme et pousser. J’ai voulu amener mon jeu vers l’avant pour créer des décalages et on a pu mettre deux buts par la suite. On est un groupe, malgré les événements qui se sont produits. Il y a de la qualité, on a tout pour faire une belle saison. Il faut oublier le premier match et tout ce qui suit avec. On a de la jeunesse, des anciens… un groupe», a-t-il lâché au micro de BeIN Sports.