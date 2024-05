Sergio Ramos serait en passe de rejoindre la MLS !

Depuis son départ du PSG l’été dernier, Sergio Ramos coule des jours plus ou moins heureux avec le Séville FC, le club de ses débuts. Même si les résultats du club andalou ont été décevants, le roc espagnol a disputé 30 rencontres cette saison et a été performant malgré les résultats en dents de scie des siens. Mais alors que son contrat expire dans quelques semaines, son avenir dans le sud de l’Espagne est incertain. Et d’après les dernières informations de The Athletic, un départ en MLS cet été est d’actualité.

La suite après cette publicité

En effet, selon la source anglophone, le club du San Diego FC est en pourparlers avancés pour signer l’ancienne légende du Real Madrid. Pour le moment, rien n’est encore signé mais l’optimisme règne entre les deux parties. Après Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba, la MLS s’apprête donc à accueillir une nouvelle icone de la Liga des années 2010. Et accessoirement un autre grand nom de l’histoire du football.