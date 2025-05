PSG : un record de jeunesse pour défier Strasbourg

À quelques jours de sa demi-finale retour de Ligue des Champions, le PSG se déplace à Strasbourg avec une équipe largement remaniée. Luis Enrique conserve son 4-3-3 mais fait souffler plusieurs cadres : Safonov débute dans les buts, tandis que la défense est inédite avec Tape et Beraldo dans l’axe. Devant, Ramos sera soutenu par Mbaye et Barcola. Une aubaine pour Strasbourg, encore en course pour une place européenne.

Fait marquant cependant : Paris devient le premier club du Top 5 européen à débuter un match de championnat avec quatre joueurs nés en 2006 ou après, selon Opta. En plus de Zaïre-Emery, Mayulu, Tape et Mbaye sont ainsi titulaires. Un signal fort envoyé par Luis Enrique, fidèle à sa volonté de faire émerger une nouvelle génération de Titis.