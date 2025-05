Serie A : l’Udinese s’offre Cagliari, Parme battu par Côme

La logique a été respectée ce samedi sur les pelouses italiennes. À l’occasion de la 35e journée de Serie A, Côme et l’Udinese ont respectivement battu Parme et Cagliari. Les joueurs de Cesc Fabregas ont gagné 1-0 grâce à un but de Strefazza, ce qui leur permet de récupérer la 10e place du championnat. En face, Parme est 16e et se rapproche quand même du maintien.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 74 34 +29 22 8 4 54 25 2 Inter Milan 71 34 +39 21 8 5 72 33 3 Atalanta 65 34 +36 19 8 7 67 31 4 Juventus 62 34 +20 16 14 4 51 31 5 Bologne 61 34 +15 16 13 5 52 37 6 Rome 60 34 +17 17 9 8 49 32 7 Lazio 60 34 +12 17 9 8 57 45 8 Fiorentina 59 34 +19 17 8 9 53 34 9 Milan 54 34 +15 15 9 10 53 38 10 Côme 45 35 -3 12 9 14 45 48 11 Torino 44 35 -1 10 14 11 39 40 12 Udinese 44 35 -11 12 8 15 38 49 13 Genoa 39 34 -12 9 12 13 29 41 14 Cagliari 33 35 -15 8 9 18 36 51 15 Hellas 32 34 -32 9 5 20 30 62 16 Parme 32 35 -14 6 14 15 40 54 17 Lecce 27 34 -32 6 9 19 24 56 18 Venise 26 35 -21 4 14 17 28 49 19 Empoli 25 34 -27 4 13 17 27 54 20 Monza 15 34 -34 2 9 23 25 59 Voir le classement complet

Dans l’autre rencontre, l’Udinese a sécurisé sa 12e place en s’imposant 2-1 grâce à des réalisations de Zarraga et Kristensen. Les coéquipiers de Florian Thauvin et Oumar Solet sont déjà maintenus, et Cagliari, 14e, garde 7 points d’avance sur Venise, premier relégable.