Le derby parisien et la Coupe de France pour le PFC !

Comme un avant-goût de ce que va connaître la Ligue 1 la saison prochaine. Au lendemain de l’officialisation de la montée de l’équipe masculine, la section féminine du PFC disputait la finale de la Coupe de France contre son voisin, le PSG. Les filles de Fabrice Abriel faisaient figures de favorites au stade de l’Épopée de Dunkerque mais ce fut un bras de fer incessant pendant 90 minutes très rythmées où les deux équipes ont eu leurs temps forts. Le PFC a semblé prendre le dessus au retour des vestiaires mais l’entrée de Karchaoui et de Katato à l’heure de jeu ont permis aux joueuses du PSG de mieux finir.

Leuchter a même vu son but être justement refusé (67e) et Katoto n’a pas su profiter de cette mauvaise sortie de Nnadozie pour marquer de la tête dans les dernières secondes (90e+4). Quelques minutes plus tôt, c’est Kiedrzynek qui sauvait les siennes sur cette frappe de N’Dongala (90e). Les deux équipes ont été contraintes de se départager aux tirs au but. Si Clara Matéo, la meilleure buteuse de D1, a été la première à craquer, deux arrêts de Nnadozie face à Korbin Albert et Jade Le Guilly ont permis au PFC de l’emporter (0-0, 5-4 t.a.b.) et d’offrir une première Coupe de France au club. C’est aussi un magnifique cadeau d’adieu pour Gaëtane Thiney, qui disputait le dernier match de sa carrière.