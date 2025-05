Le FC Barcelone a gagné 1,5 millions d’euros en une heure !

Alors que les finances du club sont dans le rouge depuis plusieurs mois, le FC Barcelone tente encore et toujours d’activer des leviers pour générer des fonds et vivre un mercato estival tranquille, loin de toute restriction financière. Les Blaugranas ont annoncé sur leurs réseaux sociaux qu’à partir de ce vendredi, le maillot spécial que l’équipe portera le 11 mai contre le Real Madrid pourrait être acheté en ligne. Comme d’habitude, le club a présenté une nouvelle collaboration avec un artiste pour cet événement, cette fois avec le rappeur américain Travis Scott.

Au total, il y a eu deux lots de 1 899 maillots, vendus à 399,99 euros pièce, qui ont tous été vendus en l’espace d’une petite heure, pour un total d’un peu plus de 1,5 million d’euros, comme l’a rapporté Mundo Deportivo. C’est la sixième fois que le Barça et Spotify, sponsor principal du club, collaborent avec différents artistes. Avant Travis Scott, le club avait édité des maillots à l’effigie de Drake, Rosalía, les Rolling Stones, Karol G et Coldplay.