Lazio : ça va sérieusement bouger pour Mattéo Guendouzi cet été

Ce sera l’été de tous les dangers pour la Lazio Rome. 7es de Serie A, les hommes de Marco Baroni sont sous le coup d’une nouvelle désillusion dans leur course à la Ligue des Champions, et peut-être même de toutes coupes d’Europe. En Italie, l’idée de voir certains cadres plier bagage gagne aussi du terrain, et Mattéo Guendouzi fait justement partie de ceux-là. Deux ans après son arrivée depuis l’OM, l’international tricolore (12 sélections, 2 buts) s’est affirmé comme un titulaire indiscutable dans son club.

Ce n’est pas un hasard s’il est le joueur le plus utilisé par son entraîneur cette saison, et d’assez loin d’ailleurs (3 788 minutes, devant les 3218 minutes de Romagnoli). Et ce samedi, le Corriere dello Sport promet un été agité à l’ex-milieu de terrain de Lorient, Arsenal ou encore du Hertha Berlin. D’après le quotidien italien, il sera très difficile pour la Lazio de le retenir en cas de non-qualification en C1. Pour rappel, les Biancocelesti accusent seulement deux points de retard sur la Juve, 4e, mais n’ont pas hérité du calendrier le plus favorable puisqu’ils affronteront l’Inter et la Juve en cette fin de saison.

La Premier League est aux aguets

D’ailleurs, certains clubs ont déjà avancé leurs pions, à l’image d’Aston Villa, 7e de Premier League. Selon le Corriere dello Sport, les Villans courtisent ardemment le milieu de terrain de 25 ans, comme son coéquipier Nicolò Rovella. Unai Emery connaît d’ailleurs très bien le Français pour l’avoir côtoyé lors de leur passage commun à Arsenal, et c’est d’ailleurs l’Espagnol qui lui avait offert un terrain d’expression pour se révéler aux yeux du public anglais.

Emery adore Guendouzi (la réciproque est vraie), et comme nous vous le révélions en 2023, l’ancien coach du PSG avait déjà tenté de le faire venir à Aston Villa. Mais le club de Birmingham devra avoir les reins solides dans ce dossier, puisque Newcastle serait également intéressé par le milieu de terrain de la Lazio. Arrivé contre 13 M€ et 5 de bonus en 2023, Guendouzi en vaudrait aujourd’hui plus de 20. Le président Lotito pourrait même réclamer une trentaine de millions d’euros pour son Français.