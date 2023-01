Mercato OM : Unai Emery a échangé avec Mattéo Guendouzi !

A l’OM tout va bien. Le club est sur une excellente dynamique (4 victoires consécutives en L1 et une qualification en Coupe de France), est bien ancré à la troisième place du championnat de France et Igor Tudor tient d’une main de maître son groupe après des débuts compliqués et une élimination prématurée en Ligue des Champions. Après s’être débarrassé de Gerson reparti au Brésil, Pablo Longoria a fait venir le joueur que souhaitait le technicien croate pour son milieu de terrain, à savoir Ruslan Malinovskyi. Un joli coup réalisé par le boss marseillais qui tentait de recruter le milieu offensif international ukrainien depuis l’été dernier.

Tout va pour le mieux donc à Marseille. Oui mais voilà, un mercato hivernal n’est jamais un long fleuve tranquille sur la Canebière et Longoria l’apprend une fois encore à ses dépens. Comme révélé hier, Mattéo Guendouzi (23 ans et sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025) fait l’objet d’approches concrètes venues de Premier League. Pas vraiment nouveau pour les initiés et les connaisseurs du club phocéen. Un club en particulier est plus chaud que les autres pour recruter l’ancien joueur d’Arsenal, il s’agit d’Aston Villa.

Unai Emery adore Guendouzi et la réciproque est vraie

S’il n’y a pas d’offre à proprement parler, celle-ci a de grandes chances d’arriver. Selon nos informations, Unai Emery a très récemment échangé avec Mattéo Guendouzi qui avait notamment disputé le match perdu face à la Tunisie (1-0) avec les Bleus au Mondial 2022 au Qatar. Le coach espagnol des Villans, qui apprécie et connaît personnellement l’international tricolore depuis ses débuts en pro à Lorient, lui a expliqué qu’il voulait le recruter en priorité cet hiver. Déjà à l’époque où l’ancien coach du PSG entraînait Villarreal, il avait essayé de le recruter lorsqu’il était en difficulté à Arsenal.

Nul doute qu’en cas de belle offre (le joueur est estimé à plus de 30 M€), Pablo Longoria devrait y réfléchir à deux fois, lui qui n’a pas prévu de laisser filer cet hiver, l’un de ses meilleurs joueurs qui a déjà disputé plus de 80 matches toutes compétitions confondues avec le club olympien. Ce qui ne l’empêche pas de garder un oeil attentif sur Azzedine Ounahi le milieu de terrain angevin, révélation du dernier mondial au Qatar avec le Maroc et dont le profil est très apprécié par le président marseillais.