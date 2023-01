Mercato OM : et maintenant ?

La suite après cette publicité

Ce lundi en fin d’après-midi, l’Olympique de Marseille a officialisé la venue d’une piste de longue date : Ruslan Malinovskyi. L’Ukrainien de l’Atalanta Bergame était déjà d’accord pour rallier la cité phocéenne l’été passé, mais le deal n’avait pu être conclu entre les deux formations. C’est désormais chose faite avec un prêt avec obligation d’achat, levée si l’OM se maintient en Ligue 1, de l’ordre de 10 millions plus trois de bonus.

Mais, maintenant, que devrait-il se passer ? Concernant les gardiens, peu de chance que ça bouge même si Valenciennes étudie le prêt de Simon Ngapandouetnbu, couvert de lauriers par Pau Lopez en conférence de presse. Au niveau des défenseurs, la donne est aussi relativement claire : « la recrue hivernale est Eric Bailly », nous soufflait la direction marseillaise. Malgré un intérêt de l’Ajax Amsterdam pour Leonardo Balerdi, peu de probabilités qu’il s’en aille.

À lire

L’OM attire Ruslan Malinovskyi dans ses filets

Pas de piston et pas de milieu

Les pistons sont un vrai sujet, notamment après la blessure de Jonathan Clauss (qui devrait être remis sous peu). Mais, pour le moment, aucun joueur n’est pisté pour ces positions et, sauf changement, l’OM finira la saison avec les quatre éléments dont il dispose (Clauss, Kaboré, Tavares et Kolasinac).

La suite après cette publicité

Au milieu de terrain, la donne est claire également. Avec quatre joueurs pour deux postes (considérant Guendouzi pour ce rôle de double-pivot), l’écurie marseillaise s’estime suffisamment fournie et pense que si un cinquième joueur, Azzedine Ounahi continue d’être pisté, était amené à rejoindre leurs rangs, il ne disposerait pas beaucoup de minutes à moins qu’un départ surprise de Matteo Guendouzi, qui dispose de quelques points de chutes, notamment en Premier League, change la donne.

Qui pour compléter le trio offensif ?

Enfin, on arrive au secteur offensif. Depuis la blessure d’Amine Harit, la direction de l’OM cherche deux éléments offensifs. Le premier est donc Ruslan Malinovskyi, mais qui sera le second ? La rumeur du recrutement d’un buteur a circulé, mais cela ne devrait pas arriver cet hiver.

La suite après cette publicité

Andy Delort avait été mentionné en ce sens, mais c’est plutôt lui qui s’est proposé au club phocéen. Morgan Sanson, pour le poste de milieu offensif, cherche à se relancer, mais l’heureux élu ne devrait pas être lui non plus. Du côté des retours, il s’est murmuré que Konrad de la Fuente allait quitter l’Olympiakos. L’OM travaille à trouver une solution et si aucune n’était trouvée, il finirait la saison en Grèce. À l’heure actuelle, l’OM a deux idées pour ajouter du talent offensif. La première est de prendre un joueur similaire à Amine Harit en prêt et la seconde est un transfert d’un joueur qui aurait quelques caractéristiques du Marocain, mais pas toutes.

C’est la seconde solution qui est aujourd’hui à l’étude. Pablo Longoria et Javier Ribalta travaillent sur un joueur pouvant jouer sous la pointe, capable de porter le ballon vers l’avant. Le nom n’a pas encore filtré, mais il se murmure du côté de la Commanderie que le temps est favorable aux Olympiens et qu’il faudra peut-être attendre un peu avant de voir débarquer un petit nouveau. À moins que le président Longoria en dise un peu plus ce jeudi lors de la conférence de presse de présentation de Ruslan Malinovskyi…