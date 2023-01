OM : Pau Lopez voit grand pour Simon Ngapandouetnbu

La suite après cette publicité

Simon Ngapandouetnbu est le troisième gardien de l’Olympique de Marseille derrière Pau Lopez évidemment et Rubén Blanco, qui était dans les buts ce samedi en Coupe de France. Mais le portier espagnol a eu des grands mots pour le troisième et plus jeune gardien de l’OM en conférence de presse ce lundi.

