EdF : les solutions pour remplacer Aurélien Tchouaméni

Alors que l’inquiétude règne autour d’Aurélien Tchouaméni pour la fin de la saison, des solutions pour le remplacer en équipe de France sont envisagées. On ne connaît pas encore la durée d’indisponibilité du milieu de terrain du Real Madrid, mais sa fracture de fatigue au métatarse, contractée mercredi soir lors de la demi-finale de la Ligue des Champions, n’annonce rien de bon. Titulaire indiscutable depuis près de trois ans et la Ligue des Nations 2021, l’ancien milieu de Monaco n’a pas de profil similaire en sentinelle. Selon L’Équipe, pour accompagner Antoine Griezmann et Adrien Rabiot, Didier Deschamps pourrait choisir Eduardo Camavinga. Il est celui qui compte le plus de matchs en tant que titulaire parmi les remplaçants. D’autres pistes peuvent également émerger.

Youssouf Fofana, numéro 4 dans la hiérarchie du sélectionneur français, est le profil le plus similaire à Aurélien Tchouaméni. Plus défensif qu’Eduardo Camavinga, il serait préféré à un Warren Zaïre-Emery, en difficulté lors du dernier rassemblement. Dans la liste de 26 joueurs, qui sera annoncée dans moins d’une semaine maintenant, Didier Deschamps pourrait choisir six milieux, plus Griezmann. En plus des joueurs déjà évoqués, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi, présents à Doha lors de la Coupe du Monde, devraient pouvoir prétendre au groupe en Allemagne.

Faites votre liste des 26 de l’Equipe de France pour l’Euro 2024