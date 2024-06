Ansu Fati veut toujours réussir au FC Barcelone

Prêté à Brighton cette saison, Ansu Fati n’a pas marqué les esprits en Angleterre. Deux buts en Premier League cette saison seulement pour l’attaquant de 21 ans. Alors qu’il doit retourner au FC Barcelone cet été, Ansu Fati espère que l’arrivée d’Hansi Flick redistribue les cartes dans le secteur offensif. lors d’un entretien accordé à Mundo Deportivo, l’ailier a affiché ses ambitions.

«Je suis à 100 %. Je travaille dur parce que je pense qu’il y a toujours moyen de s’améliorer. Je passe beaucoup d’heures dans la salle de sport. Certaines personnes pensent qu’Ansu vit avec des blessures et, en fin de compte, j’ai passé deux ans sans blessure (…)Je suis un jeune joueur, je suis au club depuis de nombreuses années et pour moi, jouer au Barça est mon plus grand rêve», a assuré l’attaquant espagnol, déterminé à gagner sa place.