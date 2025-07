La pique du père de Lamine Yamal à Nico Williams

Lamine Yamal et Nico Williams devront se contenter de la sélection pour évoluer ensemble. Ardemment courtisé par le FC Barcelone, l’ailier de l’Athletic a finalement décidé de rester au sein de son club formateur. Il y a prolongé son contrat jusqu’en 2035, au nez et à la barbe du Barça. Les Blaugranas avaient pourtant fait des pieds et des mains pour se l’offrir et y croyaient encore dur comme fer pas plus tard que ce matin, jusqu’au communiqué des Leones.

Les Catalans sont encore abasourdis par ce retournement de situation et en veulent terriblement au joueur, ainsi qu’à son agent, accusés d’avoir profité des deux clubs pour faire monter les enchères. Le père de Lamine Yamal n’est pas heureux non plus de ce revirement. Sur son compte Instagram, Mounir Nasraoui, connu sur le réseau social sous le pseudo de Hustle Hard, a publié une photo de l’écusson du Barça en forme de cœur accompagné de la chanson No puede confiar du rappeur espagnol Skinny Flex, dont les paroles disent notamment qu’«on ne peut faire confiance à personne». Un post qui visans directement Nico Williams, d’après la presse espagnole.