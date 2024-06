Chelsea : les premiers mots d’Enzo Maresca

Tout juste nommé comme coach de Chelsea pour les 5 prochaines saisons, Vincenzo "Enzo" Maresca (44 ans) va connaître un sacré défi. Ancien adjoint de Pep Guardiola à Chelsea, il a permis à Leicester de remonter en Premier League cette saison et de remporter le Championship. Des résultats probants qui ont convaincu les Blues de miser sur lui. Lors de l’annonce de son arrivée, il est revenu sur cette décision de signer à Chelsea.

«Rejoindre Chelsea, l’un des plus grands clubs du monde, est un rêve pour tout entraîneur. C’est pourquoi je suis si enthousiaste à l’idée de saisir cette opportunité. J’ai hâte de travailler avec un groupe de joueurs et un personnel très talentueux pour développer une équipe qui perpétue la tradition de succès du club et qui rende nos supporters fiers», a-t-il ainsi déclaré.