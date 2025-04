FA Cup : Crystal Palace s’offre Aston Villa et décroche son ticket pour la finale

Les Eagles filent en finale. Après un but refusé à Jean-Philippe Mateta à la 29e minute pour une position de hors-jeu, Crystal Palace a rapidement trouvé l’ouverture. Servi par Ismaila Sarr à l’entrée de la surface, Eberechi Eze a armé une frappe surpuissante qui est venue se loger sous la barre transversale (31e, 1-0). Une réalisation somptueuse qui a permis aux Eagles de prendre l’avantage. Aston Villa a tenté de réagir avant la pause. Sur un corner, Ezri Konsa a pris le meilleur dans les airs et placé une tête cadrée vers le coin droit, mais Dean Henderson, vigilant, a détourné le ballon d’une superbe parade pour conserver l’avantage des siens.

À la 54e minute, Jean-Philippe Mateta a ensuite manqué l’occasion de faire le break pour Crystal Palace en expédiant son penalty juste à droite du but, sans inquiéter le gardien d’Aston Villa. Mais quelques instants plus tard, il s’est illustré autrement : à la 59e minute, Mateta a parfaitement servi Ismaila Sarr aux abords de la surface. L’ailier sénégalais a conclu l’action, doublant la mise pour Palace (2-0). Sarr a finalement scellé le score du match (90e+5, 3-0). Grâce à son succès Crystal Palace affrontera le vainqueur du match entre Nottingham Forest et Manchester City, prévu demain, le 27 avril.